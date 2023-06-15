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幼兒長時間用對眼睛有 3 大危害
眼睛不像牙齒，出現問題會立即有疼痛感，因此常常被輕忽，總是在不知不覺累積傷害，幼兒也不像成人，能有較高警覺，甚至表達自己的不適，因此眼睛疾病一旦發現，通常已經不可逆。吳佩昌指出，幼兒長時間用手機，主要的危害是白內障、黃斑部病變與近視，造成的原因如下：
提早白內障
藍光屬於能量強的光線，若藍光經過眼球，會影響到水晶體與視網膜，使白內障提早報到。吳佩昌提到，雖然兒童水晶體較為透徹，白內障通常不會跟成人暴露藍光導致白內障一樣快速，但仍不可輕忽它對眼睛造成的影響。
黃斑部病變
黃斑部位在眼球後方視網膜中心，是人體中最直接受光的部位。由於兒童水晶體比較透明，再加上兒童手的長度較短，所以眼睛與手機、平板之間的距離又更近，光線更接近也更容易直射眼球，造成黃斑部退化。不過並非只有小朋友要小心，大人一天使用手機太久，也會有黃斑部病變的問題
鬥雞眼、近視問題
近距離的看手機，眼睛內部肌肉「睫狀肌」及眼睛外的周圍肌肉「內直肌」用力，瞳孔也會收縮。為了讓眼睛聚焦在螢幕上，眼球外的「內直肌」會持續用力讓眼球往內會聚，形成鬥雞眼，長時間下來眼球會過度用力，進而產生假性近視的情形。
若長時間維持假性近視、鬥雞眼，眼睛肌肉將對眼睛產生拉力，久了之後眼球自然拉長，便可能形成近視，就算還沒有近視，眼球內的遠視儲備也會嚴重不足。吳佩昌解釋，幼兒眼軸通常比成人來得短，這是孩子天生的遠視儲備量，一般來說幼兒正常遠視 150 到 200 度，等到他們慢慢長大，遠視慢慢減少，眼軸也慢慢變長成正常眼軸長。
孩子在近視前，通常有一段消耗遠視儲備的過程，讓他們不會短期內馬上近視，但吳佩昌也提到，現在許多幼兒從小開始接觸手機、平板，導致遠視儲備量被快速消耗，當遠視少於 75 度即為近視前危險期，甚至幼兒園階段就已經近視。「一旦近視，未來近視惡化的速度，會比正常的孩子更快，門診也常見幼兒時期就近視的孩童，長大演變成高度近視，甚至超過 1000 度、1500 度。」
幼兒手機用太久會失明？可能會！但原因不是眼中風
如果小朋友用眼過度，吳佩昌表示，長久下來的確可能黃斑病變、高度近視，最後漸漸走向失明的危險，但不會造成網路上流傳的「視網膜動脈阻塞」的情形，他評估影片與說法本身可能偏向移花接木，以誇張手法描述手機對視力的風險。
什麼是視網膜動脈阻塞？吳佩昌解釋，視網膜動脈阻塞好發於成人，尤其偏向中老年人居多，原因在於該年齡層的病患常有長期慢性的高血壓，血脂過高、或心臟瓣膜的問題。當血栓跑進視網膜的動脈，就可能造成阻塞，導致「眼中風」。而幼兒血管相對健康，不容易動脈阻塞。
從小控管用手機時間，多多出門戶外玩耍才能預防成癮
無論國際還是台灣，皆建議家長需控管學齡前幼兒使用手機的時間，目前衛生福利部國民健康署建議，別讓 2 歲以下的孩子用手機；2 歲以上則 1 天不超過 1 小時，每使用 30 分鐘也記得休息 10 分鐘。
吳佩昌指出，尤其孩子人格發育尚未完全，大腦也還在發育，沒辦法自我控制，比成人更容易成癮。孩子一旦進入手機成癮的階段，親子衝突一旦爆發，甚至可能做出過激行為，最後造成家庭遺憾。後果會比帶來眼睛疾病更加嚴重。
不過，手機並非完全需要禁止的東西，手機就樣水一樣，「水能載舟亦能覆舟。」吳佩昌認為，家長更重要的是在孩子還小時，就協助並教導他們學會控制，否則到了青春期，孩子更不願意聽從父母管教。如何好好利用手機的好處，減少對孩子的危害，才是家長們的課題。
吳佩昌也建議，若想預防成癮，父母有空應多帶孩子出門，進行一些能活動到大肌肉的運動，孩子也會比較高興，與他人互動也能增加孩子的社交互動能力。另外，陽光可以促進眼睛產生多巴胺，因此能預防近視，抑制眼軸拉長，也有助於促進孩子吸收維他命 D，對小朋友的骨骼發展、長高都有幫助。
家長常見 3 疑問
眼睛用久了會痛嗎？ 吳佩昌解答，原則上眼睛肌肉屬於平滑肌而非骨骼肌，因此用眼太久不至於痛，像是手部肌肉屬於骨骼肌，如果舉重一段時間，手也會痠痛。但睫狀肌及內直肌為平滑肌，就好比腸子內的肌肉，持續蠕動卻不會有感覺。
斜躺用手機會斜視嗎？ 雖然不太會造成斜視，但常常有民眾是躺著看手機，結果手機掉下來，砸在眼睛上而受傷。
睡覺前關燈用手機可以嗎？ 吳佩昌強調，藍光在夜晚中對眼睛的傷害會更明顯，如果已經想睡覺，就別再用手機，在黑暗中，感光細胞才能循環與再生，因此也建議不要開燈睡覺。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌醫師
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 幼童用眼太久恐失明！小心白內障、黃斑部病變和近視風險提早報到