幼童用眼太久恐失明！小心白內障、黃斑部病變和近視風險提早報到

眼睛用久了會痛嗎？ 吳佩昌解答，原則上眼睛肌肉屬於平滑肌而非骨骼肌，因此用眼太久不至於痛，像是手部肌肉屬於骨骼肌，如果舉重一段時間，手也會痠痛。但睫狀肌及內直肌為平滑肌，就好比腸子內的肌肉，持續蠕動卻不會有感覺。



吳佩昌解答，原則上眼睛肌肉屬於平滑肌而非骨骼肌，因此用眼太久不至於痛，像是手部肌肉屬於骨骼肌，如果舉重一段時間，手也會痠痛。但睫狀肌及內直肌為平滑肌，就好比腸子內的肌肉，持續蠕動卻不會有感覺。

斜躺用手機會斜視嗎？ 雖然不太會造成斜視，但常常有民眾是躺著看手機，結果手機掉下來，砸在眼睛上而受傷。



雖然不太會造成斜視，但常常有民眾是躺著看手機，結果手機掉下來，砸在眼睛上而受傷。