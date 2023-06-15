中市催生力道不夠　議員：第三胎補助六都最少

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市長盧秀燕表示，台中市生育津貼一胎1萬元十年未調整，她上任後注意到此問題，努力籌措經費，自去年元旦起，每胎從發放1萬元提高到2萬元，將來會視財政狀況評估再調整。
何文海表示，根據國家發展委員會，在2035年台灣的生育率預計會少於韓國的生育率，情況令人堪憂。此刻各縣市政府無不提高生育獎勵，以台北市來說今年度就大幅提升補助，第三胎津貼和桃園市一樣獎勵五萬元，就以鄰近台中的彰化市以第三胎還獎勵三萬元，然而台中市卻僅補助兩萬元，為六都中補助最少的直轄市。
何文海說，少子化已上升為國安議題，而台中市政府卻未重視嚴重性，其他縣市積極推出友善育兒政策外，也紛紛提高生育津貼補助，為的就是期盼新生兒到來。加上明年就是龍年，一般來說龍年生育率都會提高，然而近期通膨嚴重，再不趁機加碼補助生育，人民恐怕也無感了。
市長盧秀燕表示，台中市生育津貼一胎1萬元十年未調整，她上任後注意到此問題，努力籌措經費，自去年元旦起，每胎從發放1萬元提高到2萬元，將來會視財政狀況評估是否再調整；另外，台中市不僅結婚率蟬連六都第一，111年全市粗出生率6.35‰也位居六都第二，市府除補貼生育，也盼減輕家長養育負擔，如暑假快到了，雖疫情已解封，但市府免費發放兒童快篩試劑，維護孩子們的健康，讓父母安心。
社會局說，市府除發放生育津貼、育兒津貼與托育補助，公托收費更是全國最低且第三胎免費，還有平價優質的「到宅坐月子服務」和6次免費到宅育兒指導。為分擔家長負擔，衛生局也提供婚後孕前健康檢查、低收與中低收孕婦唐氏症篩檢補助、智慧育兒小幫手LINE、健康小衛星-好孕包等，打造友善育兒城市。