學術研究加給調漲15% 教團盼公私立一致、潘文忠允補助經費
行政院日前拍板，明年軍公教調薪4%，此外，為了強化延攬、留任教研人員，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給調漲15%。高教工會近日發起連署，強調教育部不應放任公立與私立大專校院教師待遇脫鉤，要求私校教師比照公立，明年度同步調漲15%學術研究加給。教育部長潘文忠今（15）日允諾，會透過經費補助，讓私校盡量提升教師的學術研究費加給。
記者李琦瑋／台北報導
高教工會連署指出，台灣高等教育產業所面臨到的問題與困境，倘若政府錯誤地採取公然分化公、私立大專院校教師、職員與學生的作法，恐怕只會造成公、私校教職員生之間更加擴大與惡化的不平等現象與處境。值此之際，唯有透過國家在各個層面上逐步落實高教公共化的目標，提高政府在高等教育公共資源的投入上，才是整體提昇台灣的高教環境與品質的正途與出路。
連署主張不分公立、私立大專院校教師（含講師級以上），依《教師待遇條例》的明文規範，明年度起應同步調漲15%學術研究加給；私立大專院校調整教師待遇所需的費用，應由教育部編列預算予以補助；行政院與教育部應逐年提昇國家對高等教育公共資源投入經費的比重，逐步朝向高教公共化目標邁進。
潘文忠今天受訪表示，依照《教師待遇條例》，大專院校教師待遇在本俸，也就是薪水這一塊，本來就規定公私立一致，但學術研究費等其他部分，則保有彈性規劃，但教育部希望在私校教師的薪資調整上，給予更多支持，因此，111年軍公教調薪4%時，教育部就已編列6億預算，補助私立大專校院調漲教師本俸，此次新年度軍公教調薪，教育部也會參考過去作法。
潘文忠說，至於保有彈性的學術研究費，教育部也會提高經費補助給私校，讓私立大專院校盡量調漲加給，讓私校教師與公立學校教師能一起提升。