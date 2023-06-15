陽帆愛女自認最美星二代！曝曾遇性騷擾　遭偷拍裙底衝校長室舉發

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安吉提到，爸爸唯一給她的2點叮嚀就是：「有禮貌與保持善良。」還笑說家裡規定不能鎖房間門，因此爸爸每天都會進她房間，向她耳提面命這兩點；至於媽媽Julie則是比較在意安吉的造型，會指導她什麼角度拍起來好看，或者提醒她今天有點水腫。近期許多星二代陸續出道，被問到會在意自己是不是「最美星二代」，安吉笑回：「Me。」展現自信。
安吉去年被爆出與富二代Shang交往，安吉坦言現在的確有一個穩定交往的對象，對方是圈外人，去年開始交往，媒體追問男友是否就是Shang，她笑而不答，僅透露爸媽很支持她交朋友，也持開放的態度，甚至爸媽也都見過她所有的朋友。
此外，近來性騷擾、性侵事件是熱議的焦點，安吉表示，曾經有過讓她不舒服的狀況，當時是她高中畢業最後一天，「有一個男生同學，偷拍我的裙底，那時候我們在考試，那個男生偷偷用手機，我不方便跟老師說，我只看到手的動作，我就馬上下一節課直接跟校長說。」安吉直言，雖然是最後一天待在學校，她也不想姑息，「我沒想要不說話，沒有在怕，所以拉了一群好友到校長室說明這個狀況，但他沒有承認，可是朋友們都有看到。」由於中間有空檔時間，所以安吉推測，很有可能就是在那個時候男同學把照片刪除，才使事件找不到證據。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110