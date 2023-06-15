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陽帆愛女自認最美星二代！曝曾遇性騷擾　遭偷拍裙底衝校長室舉發

▲陽帆女兒安吉提到曾經遇到性騷擾事件，遭男同學偷拍裙底。（圖／索尼音樂提供）
▲陽帆女兒安吉提到曾經遇到性騷擾事件，遭男同學偷拍裙底。（圖／索尼音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

陽帆與Julie的愛女安吉日前推出個人首張EP《ANGIE安吉》，並於今（15）日在遊艇上舉辦媒體活動，接受訪問時，安吉自信表示，她也是「最美星二代」，並分享爸爸陽帆每天叮囑她2個重要叮嚀，分別是有禮貌、保持善良。近來「me too」事件引起熱議，性騷擾、性侵爆料頻傳，安吉提到，自己也曾遇過此類事件，她不隱忍，直接與同學們一起到校長室告發。

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安吉對於發片感到很開心也很興奮，爸媽都很支持她，不過由於個人習慣都是把音樂成品做出來後才給父母過目，所以在她創作期間，雙親沒有給她建議，「過程不希望多跟他們分享，怕他們替我太擔心，我爸喜歡老派一點的歌曲，像是我EP裡的那首〈Unloving You〉，他喜歡我飆高音。」而在安吉發片後，疼愛女兒的陽帆直接送上大禮，就是微風松高的看板廣告，每一個小時的15分、55分，都能看到安吉的EP宣傳片。

▲安吉推出個人EP首張EP《ANGIE安吉》，舉辦遊艇派對與媒體相見歡。（圖／索尼音樂提供）
▲安吉推出個人EP首張EP《ANGIE安吉》，舉辦遊艇派對與媒體相見歡。（圖／索尼音樂提供）
安吉提到，爸爸唯一給她的2點叮嚀就是：「有禮貌與保持善良。」還笑說家裡規定不能鎖房間門，因此爸爸每天都會進她房間，向她耳提面命這兩點；至於媽媽Julie則是比較在意安吉的造型，會指導她什麼角度拍起來好看，或者提醒她今天有點水腫。近期許多星二代陸續出道，被問到會在意自己是不是「最美星二代」，安吉笑回：「Me。」展現自信。

安吉去年被爆出與富二代Shang交往，安吉坦言現在的確有一個穩定交往的對象，對方是圈外人，去年開始交往，媒體追問男友是否就是Shang，她笑而不答，僅透露爸媽很支持她交朋友，也持開放的態度，甚至爸媽也都見過她所有的朋友。

▲安吉推出個人EP首張EP《ANGIE安吉》，舉辦遊艇派對與媒體相見歡。（圖／索尼音樂提供）
▲安吉透露陽帆每天都會提醒要注意2個重要事情。（圖／索尼音樂提供）
此外，近來性騷擾、性侵事件是熱議的焦點，安吉表示，曾經有過讓她不舒服的狀況，當時是她高中畢業最後一天，「有一個男生同學，偷拍我的裙底，那時候我們在考試，那個男生偷偷用手機，我不方便跟老師說，我只看到手的動作，我就馬上下一節課直接跟校長說。」安吉直言，雖然是最後一天待在學校，她也不想姑息，「我沒想要不說話，沒有在怕，所以拉了一群好友到校長室說明這個狀況，但他沒有承認，可是朋友們都有看到。」由於中間有空檔時間，所以安吉推測，很有可能就是在那個時候男同學把照片刪除，才使事件找不到證據。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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