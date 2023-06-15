特企／《MapleStory R: Evolution》東南亞預約SSR x多重豪禮送

即日起東南亞服正式開放預約頁活動，多重豪禮強勢來襲，前往預約頁完成預約即可獲得限定「殘暴炎魔時裝」及SSR 寵物「幼紅獨角獅」，預約總人數達指定目標加碼送超稀有SSR寵物碎片、超精美頭像框、時裝翅膀等豐厚好禮，彰顯身為最尊貴冒險家的身份！還可以通過分享鏈接邀請身邊親朋好友一同加入預約，根據邀請人數遞增達標，就能獲得「星月神石」、「紅鑽」、「SSR-沙漠蛇碎片」等遊戲內珍稀資源喔！
官方還將在Facebook粉絲頁同步推出按讚抽獎活動，玩家完成預約並關注分享貼文，即有機會把 iPhone 14 Plus、Galaxy S23 Ultra、iPad Air、Galaxy Tab S8以及Nintendo Switch等超級大獎帶回家！
《MapleStory R: Evolution》在繼承原作地圖、角色、BGM等經典內容的同時，融入全新豎屏放置玩法，單手操作就能戰勝敵人，給冒險家們帶來輕鬆又不失刺激的遊戲體驗~為了讓玩家們搶先感受豎屏玩法，預約頁「單手殺挑戰」活動同步開啟啦！冒險家們可在頁面直接參與挑戰，還能獲取海量紅鑽，為正式冒險取得第一波資源！準備好迎接這個極限挑戰了嗎？現在就加入戰鬥，展示你的實力，成為楓之島的傳奇英雄！
根據預約特派員菇菇寶貝帶來的最新消息，官方將於6月21日推出限量CBT活動，以APK的形式下載，提供繁體中文、英文和泰文三種語言版本，誠摯邀請5000名Android設備玩家參與遊戲試玩體驗並且提出寶貴的建議，讓《MapleStory R: Evolution》遊戲能以最好的樣子在正式上線時與冒險家們見面！活動期間，冒險家們每日可免費領取限定道具，活動結束後，參與玩家憑對應的賬號及角色即可獲得超多虛寶獎勵唷！同時根據玩家提供的bug反饋/優化建議的質量和數量，官方還會進行抓蟲活動的排名，找出10位優秀的抓蟲專家，最高可獲得價值330美金的獎勵，以此感謝各位冒險家為遊戲的品質和體驗做出貢獻！
在《MapleStory R: Evolution》中，你可以解放雙手，享受隨時隨地輕鬆玩的快感！那麼在放鬆時間，你會用什麼姿勢打遊戲呢？是邊做單手伏地挺身一邊刷BOSS？或是一邊加班一邊升戰力？或在吃飯、睡覺時，你又是如何Fun肆玩遊戲呢？快加入官方舉辦的「輕鬆玩」話題接力赛，咔嚓拍下你的打菇姿勢po到官方FB。
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