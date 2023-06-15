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晚上看國慶煙火　議員：白天何處去？

▲民進黨議員聯合質詢，希望盧市府把握睽違9年的國慶煙火，創造台中經濟發展(圖／柳榮俊攝2023.6.15)
▲民進黨議員聯合質詢，希望盧市府把握睽違9年的國慶煙火，創造台中經濟發展(圖／柳榮俊攝2023.6.15)

記者柳榮俊/台中報導

今年國慶煙火將在台中市梧棲漁港施放，今(15)日市政總質詢，議員謝家宜等人聯合質詢，要求市府團隊盡快做好整體活動藍圖，將人潮留宿台中促進經濟，張芬郁指出，交通部觀光局統計111年全台觀光旅館住宿旅客人數，台中較110年只增加7萬9707人，高雄則增加26萬0481人，希望盧市府把握睽違9年的國慶煙火，創造台中經濟發展。

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議員謝家宜、陳雅惠指出，今年的國慶焰火適逢4天連假及購物節活動，市府更應該把握機會，增加旅客停留天數，提振觀光及經濟。謝家宜要求市府團隊評估國慶煙火可吸引多少人潮，即早研議交通接駁、旅宿量能、觀光行銷和預算規模，也要求觀旅局的旅遊資訊必須更新，例如「台中捷運觀光地圖」網站資訊未更新，到松竹站，觀旅局所推薦的景點竟然是「松竹車站的博物館廁所」。


陳雅惠則表示，除做好焰火施放的周邊停車區域、交通接駁、人車疏散規劃，以及協調台鐵、高鐵、客運公車加開班次及計程車排班增班規劃外，加強行銷台中景點，至少要把遊客留在台中過夜一天，增加消費。


張芬郁、陳淑華也指出，交通部觀光局統計去年到台中市觀光遊憩28處據點的人次，達4775萬7972人次，成績傲人，但觀光旅館住宿旅客的人數，去年台中市46萬9031人，比前一年（110年）只增加7萬9707人，高雄市有113萬2192人，比去年增加了26萬0481人，她要求市府把握國慶煙火把人潮留下來。


此外，盧市長號稱台中市11項經濟指標奪冠，張芬郁、蕭隆澤表示，據經濟部「工廠新登記和歇業家數」的統計，去年，台中市新設工廠有750家，歇業家數卻有932家，是六都最高。


而店家最有感受的銷售狀況，台中的營利事業銷售額從2019至2022年成長25%、桃園市成長41%、台北市成長29%，2018年台中市的營利事業銷售額比桃園多約5,000億元，到了2022年，兩市差距只剩200億元，這些都是盧市府拚經濟的警訊。


市長盧秀燕表示，中央和台中已開過籌備會，上月底才得知消息，整體規劃還無法全盤擬定；觀旅局長陳美秀則預估國慶煙火可吸引100萬人潮，已有業者探詢提出行銷要求。

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