滯留鋒面往北移！補班日「降雨趨勢」一圖秒懂 梅雨季結束等這時
根據中央氣象局指出，目前滯留鋒面位置靠近台灣南部，雨勢也從南到北逐漸擴展，明（16）日由於鋒面位置更偏北台灣，南部地區降雨明顯趨緩，不過受到西南風影響，迎風面的中南部還是會有雨勢，不過降雨量會逐漸減少，北台灣則是從16日白天就有明顯降雨，易有短延時強降雨，以及局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。
記者鍾怡婷/綜合報導
補班（17）日鋒面近一步往北移動，迎風面的中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部偏向白天熱對流發展造成的降雨為主。滯留鋒面將一直到（18）日開始離開台灣上空，週日降雨狀況開始明顯趨緩。未來10天內台灣都是吹西南風環境，沒有觀察到鋒面靠近台灣上空，但中南部處於迎風面，降雨量雖減少但還不會完全放晴，迎風面的中南部仍要留意短暫陣雨、雷雨、局部大雨機率，其他地區以午後陣雨為主。
天氣風險公司指出，19日起一直到端午節連續假期前半（22至23日）鋒面大致就在長江流域以南到台灣北方海面之間擺動，台灣位於鋒面跟太平洋高壓的邊緣之間，西南風環境還是持續影響，中部、南部的天氣較不穩定，可能不定時就會有些短暫陣雨出現的機會，北部、東半部則是要留意白天熱對流發展造成的局部降雨，整體雨勢相對本週已經緩和許多，不過還是有機會出現局部較大雨勢的情況，
端午節連續假期後半（24至25日），太平洋高壓有再增強並且往西推展的趨勢，台灣附近的風向可望由西南風逐漸轉為偏南到東南風，中南部不再位於迎風面，但是白天的熱對流發展可能還是會比較旺盛，整體天氣型態有機會逐漸轉變為夏季型午後雷雨為主，如果如預期順利轉變的話，今年的梅雨季也將會跟著告一段落，開始進入夏天狀態。