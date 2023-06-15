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貴子坑溪河川環境營造整治開工　侯友宜盼2025完工打造水岸綠廊

▲侯友宜出席「貴子坑溪河川環境營造計畫第一標」開工動土典禮，期盼2025完工打造水岸綠廊。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.15）
▲侯友宜出席「貴子坑溪河川環境營造計畫第一標」開工動土典禮，期盼2025完工打造水岸綠廊。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.15）

記者吳嘉億／新北報導

為解決新北市泰山、新莊沿線的貴子坑溪惡臭沉痾問題，新北市長侯友宜今（15）日出席「貴子坑溪河川環境營造計畫第一標」開工動土典禮，期盼透過後續3.26公里河廊及沿線11處公園面積約26公頃的整體環境營造，打造為都市沙漠中的水岸綠廊。

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▲侯友宜出席「貴子坑溪河川環境營造計畫第一標」開工動土典禮，與來賓共同鏟土祈求工程順利。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.15）
▲侯友宜出席「貴子坑溪河川環境營造計畫第一標」開工動土典禮，與來賓共同鏟土祈求工程順利。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.15）
侯友宜表示，貴子坑溪河川環境營造計畫與地政局辦理的塭仔圳重劃結合，打破堤防邊界，將貴子坑溪及沿線11處公園一起做整體規劃，並串接上下游約8.5公里的自行車道，提供舒適的通學、通勤綠廊，建構親水、休憩的友善環境，打造為都市沙漠中的珍貴綠洲。

新北市政府水利局長宋德仁表示，貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，總經費25億元，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，在暴雨來臨時可增加通洪斷面，達到防洪安全，在平常時具有截流污水功能，改善河道惡臭及污染，透過各公園配置生態式滯洪池、生態草溝、雨水花園、雨水回收等措施，落實基地保水與水資源有效利用。

宋德仁說到，後續第二標及第三標分別辦理貴子坑溪上、下游的水域及公園景觀營造，配合重劃工程進行，整體計畫預計2025年完成，期望未來得以成為都市河川治理新典範，一同見證蛻變後的貴子坑溪。

新北市水利局指出，貴子坑溪早期為重要的灌溉水圳，戲水、抓魚曾是在地人重要的生活記憶，但隨都市開發，水圳、埤塘及草埤地景已消失；現透過工程手段創造深潭、淺灘及緩流等多元河道樣態，引明志科大旁山溝及十八份坑溪水源補助河道，營造自然景觀及生物棲地，並利用周邊公園腹地放寬河道，打破河岸邊界，打造更勝以往的景觀河廊。

▲貴子坑溪整治沿線公園模擬示意圖。（圖 ／新北市政府水利局提供）
▲貴子坑溪整治沿線公園模擬示意圖。（圖 ／新北市政府水利局提供）

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