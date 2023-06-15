天熱沒胃口別亂吃，礙健康！營養師教６技巧，維持良好飲食助養生。

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劉怡里營養師表示，天氣熱容易降低活動量，無法促使大腦激素發出訊號來刺激食慾，大腦覺得需要消耗的熱量也會降低，造成食慾降低，胃口也就相對減少。
另外跟食物產熱的效應有關，也就是「攝食產熱效應」。試想一下冬天天冷，身體為了保暖，會自動攝取較多的熱量，因為碳水化合物、蛋白質、脂肪這三種營養素在體內代謝過程中會產生熱能達到保暖。相對的，夏天天氣熱，身體自動就會減少熱量攝取。
除此之外，天氣熱不論是在戶外，或是在冷氣房內，水份都會漸漸流失，腸道黏膜輕微缺水的時候，也會影響到食慾。不過水份補充的太多也是會降低食慾，正如普遍常會建議減重者在餐前可以先喝湯、喝水幫助減少進食、以利減重一般，過多或過少都會影響食慾。
天氣熱常常沒食慾？別亂吃！小心疾病找上門！
水份相對不足，小心尿路結石：劉怡里營養師提醒，天熱最需要注意的就是水份攝取，相對較少的情況下可能出現尿路結石，此情況在運動員、健身教練、業務等流汗較多者也較容易出現，即便每日喝水已經超過2500c.c，但對身體而言也是相對較少，需特別留意補水。
他一天喝2500c.c.也尿路結石：劉怡里營養師就分享，日前在醫院服務時就曾遇過結石患者，經詢問了解每天都有喝水喝到2500c.c，但案例身為健身教練，又常在戶外奔走，夏天容易流失大量水份，因此2500c.c.對該案例而言顯然不足。所以提醒他夏天流汗多，水分攝取要比平常還要多喔。
天熱這樣吃，小心代謝疾病找上門：另外，也有不少人在夏天會多以含糖飲料為主要水分補給來源，在白開水相對減少、糖分攝取增加的情況下，也容易出現肥胖、便秘、代謝症候群等問題。也有人天熱飲食以水果為主，水果雖然健康，但僅以水果為主食也容易形成代謝問題，劉怡里營養師就曾遇過案例夏天中午僅吃西瓜，夏天過後三酸甘油脂飆高超標。也有人會額外多吃綠豆冰、紅豆冰等冰品，這些其實都是澱粉類，容易增加「澱粉肥胖」問題。
天熱沒胃口別亂吃，礙健康！營養師教６技巧更有助養生。
可以加這些促進食慾：劉怡里營養師建議，夏天、天熱除了更要多喝水以外，也要維持飲食正常，可多攝取蔥、薑、蒜、辣椒等辛香料，加重味道可以讓胃口較好，辛香料中的硫化素也有助於血管健康。而運用檸檬、鳳梨、百香果、芒果等帶有酸味的水果放進菜餚中，酸味增加唾液分泌，提升食慾。另外也可以用鈉含量比黑醋還低的白醋。
可以多吃些當季瓜果類蔬果：在飲食維持正常的情況下，也多鼓勵可適量多吃些香瓜、西瓜、苦瓜、小黃瓜等當季瓜果類的蔬果，除了水份較多也有利補充水份之外，大多也都是高鉀類食材，有助鈉鉀平衡、平穩血壓，對血管健康也很有幫助。
多攝取「元氣食材」！另外也建議可多補充維生素B1和維生素B2，因為天熱時水份攝取多，也容易流失掉這兩種維生素，除了食慾不佳以外也容易疲勞、昏昏慾睡、無精打采，而維生素B1可將醣類分解成葡萄糖作為腦部的所需營養，又被稱為「元氣營養素」，民眾可多從糙米、黃豆製品、豬肉等食材適度補充維生素B1，也可以從牛奶等乳製品，或是地瓜葉、菠菜等深綠色蔬菜攝取維生素B2。
天熱食慾不佳，可別就因此隨意亂吃，聰明運用飲食技巧幫助促進飲食，避免代謝疾病、慢性疾病等找上門，對養生更有幫助！
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