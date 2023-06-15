苗栗住宿｜重返大自然懷抱，嚴選8處苗栗露營推薦，光看就想立刻出發！

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位在苗栗縣泰安鄉的「想當年露營區」，營地分為蒲桃區、樹蘭區、楓樹區、櫻花區和毛柿區，設有洗手槽、插座、照明和冰箱等基礎設施，但建議準備好延長線，以備不時之需。值得一提的是，想當年露營區擁有平坦的大草原，雖然並沒有設置沙坑或是鞦韆等遊樂設施，但大家可以盡情近觀馬那邦山，在夜晚觀賞繁星點點，清晨欣賞美麗的雲海。
圖／IG@coconut20190128圖／IG@coconut20190128
【想當年露營區】資訊
- 地址：苗栗縣泰安鄉苗61線中興村珠湖農路1.1公里處左轉，直行500公尺，即可抵達。
- 電話：0988 280 760
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正在找合適的親子露營園區嗎？「彩雲露螢谷露營區」位於苗栗大湖，距離大湖市區很近，且貼心設有雨棚，下雨天也不用擔憂，還另有彈跳床、籃球場、戲水和沙坑區等區域，豐富設施相信孩子們會玩得開心！此外需要注意的是，嚴禁在草皮上直接搭建營火，且可以攜帶寵物一起露營，但必須將寵物須繫上繩圈或放置外出籠中，避免讓寵物獨自奔跑喔。
圖／IG@henryhannah_twin 圖／IG@henryhannah_twin
【大湖鄉彩雲露螢谷露營區】資訊
- 地址：苗栗縣大湖鄉村坑美寮1鄰7號
- 電話：0905 633 688
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「三灣棕櫚灣自然露營區」以美麗的湖畔景致而吸引許多露營咖，在這裡可以隨意找自己喜歡的地點紮營。重點是有著寬敞且大片的草皮區，可以放風箏、打球或想玩大地遊戲都沒問題，特別適合家族旅遊或團體包場，一同感受身心舒暢的氛圍。
圖／IG@taiwanguidejane
【苗栗三灣棕櫚灣自然露營區】資訊
- 地址：苗栗縣三灣鄉北埔村小北埔27號
- 電話：0932 949 295
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標榜沒有豪華民宿，只有小溪、迷霧、雲海、晚霞、日出、山櫻花、星空的「馬嘟溪露營基地」，坐落於苗栗縣泰安鄉，一年四季都有不同的美景。來到馬嘟溪露營基地，如果你沒有天幕的話，也可以選擇雨棚營位，另外還有棧板營位和草皮營位，整體營位的景觀視野良好，且由於環境清幽，四至五月還有機會可以看到螢火蟲飛舞。
圖／IG@samyuan_tw 圖／IG@samyuan_tw
【馬嘟溪露營基地】資訊
- 地址：苗栗縣泰安鄉清安村洗水坑114之9號
- 電話：080 065 1717
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小而美的「跳跳城堡」，不收散客，僅提供週六、日露營，統一採包場制，最多八帳，藉此保持客人的隱密性與維護場地的高品質。跳跳城堡的營主用心維護環境，更設置有多間廁所（含兒童馬桶）、乾濕分離浴室、冰箱、飲水機、沙坑、鞦韆等一應俱全，推薦給新手家庭前來，一起創造美好回憶。
圖／IG@steve_x.x_
【跳跳城堡】資訊
- 地址：苗栗縣公館鄉福星村福星7鄰227號
- 電話：0912 953 255
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在泰雅族語中，「有鬼」代表著勇士和獵人之意。位於鹿湖部落旁的「有鬼露營區」，離神仙谷車程僅需四分鐘，周邊有小溪和山林，充分展現出麻雀雖小，五臟俱全的態度！熱情的營主不僅免費導覽當地豐富生態，另規劃射箭、竹籤烤肉、蔬菜採收、自製彈弓等原住民體驗活動，還會帶領大家一窺其觀賞雲海的私房秘境，感受置身在雲海的仙境感。
圖／IG@_fang_159.9圖／IG@_fang_159.9
【有鬼露營區】資訊
- 地址：苗栗縣南庄鄉鹿場部落24鄰11號
- 電話：03 782 4232
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「鄉町露營區」鄰近三灣市區，營區腹地廣大，且提供超大營位。在鄉町露營區紮營，可以自由使用腳踏車、戲水池等兒童遊樂器材，不只小孩開心，大人也很放心！鄉町的環境優美、風景宜人，而營主還有種植多種農作物，可以實際體會樸實無華的在地農村生活，也是初心者友善的營區喔！
圖／IG@fifiwu0318圖／IG@fifiwu0318
【鄉町露營區】資訊
- 地址：苗栗縣三灣鄉大銅鑼圈88號
- 電話：0928 020 933
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喜歡聆聽蛙鳴鳥叫，沉浸在星空之下嗎？「三號秘境露營區」位在苗栗縣三灣鄉，除了能徹底遠離塵囂，走入大自然的懷抱，有帶小朋友的讀者也別擔心，這裡有沙坑、投籃機、泳池、滑梯、翹翹板等眾多設施，可以讓小孩盡情放電。值得注意的是，由於營區內外有很多如山羌、穿山甲等野生動物，還請大家開車要注意車速，以及營區內有養多隻貓貓，歡迎喜歡貓貓的人前來露營。
圖／IG@twogirlscamp圖／IG@twogirlscamp
【三號秘境露營區】資訊
- 地址：苗栗縣三灣鄉16-2號
- 電話：0925 143 229
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原文出處 : ReadyGo 苗栗住宿｜重返大自然懷抱，嚴選8處苗栗露營推薦，光看就想立刻出發！
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