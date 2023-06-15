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乳房攝影積極推動下，許多乳癌患者確診多數為早期（0-2 期），早期乳癌其實是有治癒的機會！台灣乳房醫學會陳守棟理事長表示：「乳癌就是多樣性的疾病，同樣的狀況結果也會不同，但針對高復發風險族群利用輔助治療，有機會降低復發率。」
乳癌治療依據亞型、分期來進行治療規劃，其中早期乳癌亞型患者，其中近 70% 屬於荷爾蒙陽性（HR+/HER2-），台北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇坦言：「荷爾蒙陽性雖然治療成效及狀況預後較佳，但是仍有 2-3 成可能會復發。」
乳癌轉移各器官比例差異
根據研究統計，3 成復發的患者是在術後兩年，超過 8 成是在術後五年，少數也有超過十年才復發，且有一定的比例出現「遠端轉移」，進入晚期治療趨勢向於讓病人延長生命、增加生活品質，跟早期治療目標不同，發生轉移的部位風險如下：
- 骨頭轉移比例：63%
- 肺臟轉移比例：44%
- 肝臟轉移比例：36%
- 腦部轉移比例：18%
- 多個轉移部位：34%
輔助治療幫助消滅肉眼無法見到細微轉移
但就有病人會疑惑「為什麼開完刀還要打化療」？陳守棟解釋：「有時候影像是看不到轉移的地方，有 30% 是已經有轉移檢查不出來，輔助治療是要殺來這些已經跑出來的癌細胞，消滅肉眼無法見到的細微轉移。」
特別是高復發風險的患者，像是 4 顆以上的淋巴結感染、腫瘤大於 5 公分、腫瘤細胞分化程度第 3 級，細胞分裂速度大於 20%，劉峻宇比喻：「如同一般人走在路上會擔心意外所以買保險，而高復發的族群也要採取避險治療策略，降低復發的可能性。」
多元的術後輔助治療之下，像是採取化療復發風險降低 16%、荷爾蒙治療雌激素受體調節劑復發風險降低 15%、芳香環酶抑制劑復發風險降低 15-20%、相較單獨使用荷爾蒙療法，搭配細胞週期抑制劑可以降低 33 %，多元的治療手段目的就是為了讓治療成果更佳，但目前輔助治療都是自費尚未有健保給付，依據療程差異費用不同，大約落在 60-100 萬不等。
而台灣乳癌醫學會也針對早期乳癌治療跟上國際治療指引，發表最新「荷爾蒙楊姓早期乳癌術後輔助治療共識」，囊括術前至術後的輔助性治療，停經前荷爾蒙療法等建議，不論是在術前還是術後藉由完整的策略及追蹤，達到更好的治療成果。
諮詢專家：台灣乳房醫學會陳守棟理事長
諮詢專家：台北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 荷爾蒙陽性仍有復發風險！乳癌醫學會共識：輔助治療幫助預後