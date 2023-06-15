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低溫療法降低神經細胞損傷
低溫療法的基本原理是通過降低患者的體溫，從而減少腦部組織的代謝率，降低氧需求。這種療法可以有效地減輕炎症反應和腦水腫，並減少神經細胞的損傷程度。
但早期醫學時代要降溫不容易，便使用一桶桶碎冰放在病人身邊降溫，不容易精準控制溫度；而在病房也常見到「冰毯」又稱為「降溫毯」覆蓋在病人身上，但缺點是不易貼合身體，且須不斷量體溫，調整冰毯溫度。
如今透過「貼片循環式低溫療法」可以將溫度精準控制在目標上，根據不同患者的病情，可以個別化確保治療盡量達到不發燒為目標，並降低耗氧減少粒線體凋亡。
洪東源指出，只要降 1 度C，耗氧量降低 8 %，若能降 3 度C，相當於降低身體 24 %耗氧量，大幅降低神經細胞的受損，並提高康復速度，對於難治型顱內高壓患者，可以漸進式達成且減少顱內高壓併發腦萎縮的程度。
低溫治療七天至腦消腫清醒
三軍總醫院日前收療一位 59 歲男性，因從工地三米高的地方墜落，發現有顱內出血、氣胸、左側股骨髕骨粉碎性骨折等狀況，於急診呈現創傷性腦出血合併一側瞳孔放大，由神經外科團隊接手進行緊急開顱減壓手術。
然而後續為改善難治型顱內高壓病人，於加護病房進行目標體溫控制，並實施低溫療法，病人住院期間經過七天的低溫治療逐漸恢復意識，目前病人已轉出到一般病房，意識清楚，肌力也有大幅改善，能夠說話對談。
洪東源指出，低溫療法具安全性和可行性，可以從心跳停止後，且經急救回復自發循環患者，執行為期 3 天的低溫治療，但針對難治型顱內高壓患者，通常要 7 天至 2 週才讓腦消腫，過程中需要密切監測患者的體溫和身體狀況。
他表示，急性期難治型顱內高壓是可以經過治療進步的， 並且為腦部受傷的患者帶來更好的治療與康復機率，健保署自 112 年下半年將給付低溫療法於難治型顱內高壓患者治療，讓有需要的民眾得以受惠。
文／謝承恩 圖／
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 高處墜落、腦中風釀「急性期難治型顱內高壓」靠低溫療法撿回一命