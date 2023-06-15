黑潮放送再升級！「MLD台鋁音樂節」首次挑戰室內冷氣場館
MLD台鋁連續三年舉辦的「MLD黑潮放送」將於7月22及23日盛大登場，今年不僅提升規模，更首次挑戰於「室內」冷氣場館舉辦，且打造「雙舞台」交錯進行演出，主舞台八組人氣樂團、嘻哈歌手輪番開唱；副舞台則與高雄在地喜劇團體「喜劇開港」合作，規劃四場不同類型的喜劇、漫才、即興演出。
記者陳美嘉／高雄報導
今年演出陣容包含兩岸地下饒舌之王國蛋GorDoN aka 紙博士Dr. Paper、超新星Gummy B、第34屆金曲獎最佳新人及華語男歌手雙料入圍的鶴The Crane、單曲〈我想和你一起〉於YT累積超過700萬點閱的溫蒂漫步、擁有溫暖嗓音及療癒曲風的人氣創作歌手黃玠以及人氣話題竄起的三組新星芒果醬Mango Jump、DSPS、沒有才能anti-talent等；副舞台喜劇陣容也將於6月陸續公佈。
活動兩天與雄店市集合作，集結各式美食餐車、文創設計等優質品牌，提供演出間的休閒好選擇。即日起至6/20前「MLD黑潮放送」早鳥票限量販售中，用一杯咖啡的預算，可以近距離體驗一場音樂及喜劇的現場演出。另外，活動當日憑門票還有機會抽中「台鋁秀泰影城電影票乙張」，現場也有品牌優惠券及免費贈品。