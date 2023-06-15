樂天女孩籃籃不忍了！喊話球場攝影大哥「別只拍李多慧」原因曝光
藝人浩子、阿翔、籃籃、舒子晨和宜芳日前上節目《綜藝新時代》，一行人來到南投魚池的頭社社區，體驗金針花達人的工作，也因為金針花別名又稱忘憂草，可以幫助舒緩情緒，為了讓大家舒壓忘憂，製作單位舉辦「金針忘憂嘶吼大賽」，浩子扮成古人帶大家一起RAP大吼，超過130分貝可以品嚐美酒。阿翔率先大喊：「腎結石離我一點，我不要再開刀了！」浩子怒吼晚上不要再夜尿了，輪到籃籃時，她大喊：「球場轉播的攝影大哥，不要再只拍李多慧了，不然我媽都以為我沒去上班！」引起全場爆笑，浩翔還歪樓直呼：「我懂攝影大哥的心情啦。」
記者郭佩蓉/綜合報導
節目中，由綽號「農夫」的職人帶領藝人們一同認識金針花，首先第一份工作就是採收金針花，調皮的製作單位在金針花旁種下金針菇，想騙浩子及阿翔金針花旁會長出金針菇，機靈的兩人沒有受騙上當，立刻識破是製作單位的在瞎扯，倒是籃籃不但信以為真，還說得頭頭是道，表示金針花跟金針菇是共生關係，還現場質問：「你們都不知道嗎？」最後職人揭穿真相「兩者一點關係都沒有」，籃籃原本驕傲的笑臉頓時歪掉，只能一臉尷尬地接受大家的嘲笑。
接著職人帶大家來體驗頭社當地十分特殊的「活盆地」地形，看似正常一般的草地，踩上去後地面卻彷彿水床一樣般搖晃，嚇得大家以為是地層下陷還是地震了，職人連忙解釋這是當地十分特殊的泥炭土地形，這樣特殊的地形全世界只有三個地方有，十分珍貴，大家才放心地踩上去東跑西跳，玩得不亦樂乎！最後大家與職人在金針花海中野餐，更邀請了過往在南投的職人，大家齊聚一堂歡慶節目200集，分享疫情期間各自的甘苦，以及過往節目中印象深刻的片段，期許節目帶給大家更多歡樂，繼續邁向三百集。