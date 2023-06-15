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作家羅比媽曝曾被知名導演性侵　解析提告7大流程：你也做得到

▲親子作家羅比媽自揭曾被廣告導演性侵。（圖／翻攝自羅比媽的育兒與實驗廚房臉書）
▲親子作家羅比媽自揭曾被廣告導演性侵。（圖／翻攝自羅比媽的育兒與實驗廚房臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

MeToo風暴近來在各領域延燒，親子作家羅比媽今（15）日在臉書發長文，詳述去年自揭是性侵受害者一事，加害者為過去職場的創意總監，現在是廣告大導演，她被侵犯後從此畏懼異性，還因此被前男友分手，後面4年只能跟同性交往，她為了有勇氣教導女兒保護自己、不姑息養奸，10年後決定蒐證提告。羅比媽從找律師、訴訟的流程、應注意的事項、心情的調適等提告的7大流程，每個過程都詳細說明，雖然最後敗訴，仍希望給受傷卻不敢說出口的受害者參考，《NOWnews今日新聞》詢問羅比媽是否願意透過媒體向大眾分享，也徵得本人同意。

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▲羅比媽被廣告導演性侵，多年後向對方提告。（圖／翻攝自羅比媽的育兒與實驗廚房臉書）
▲羅比媽被廣告導演性侵，多年後鼓起用氣向對方提告。（圖／翻攝自羅比媽的育兒與實驗廚房臉書）
羅比媽先委任律師，由律師幫忙轉介社工，社工代替她和警察做筆錄及指認嫌犯，且妨害性自主是非告訴乃論罪，所以一旦進入司法程序就沒有回頭路。接著她面對檢察官主導的偵查庭與法官主導的審判庭，檢方若認為犯罪嫌疑不足就會為不起訴處分，反之就會提起公訴。之後則是是閱卷和開準備程序庭，這些都交給律師處理，不用受害者操心，進入初審階段後，羅比媽選擇和加害人在法庭上面對面，「我沒有鼓勵大家都這麼做，因為這真的很難，我一走進去就後悔了！」

羅比媽說，不論初審結果如何，敗訴的一方都可以提出上訴，儘管她感覺得出法官和檢察官不停向加害者施壓，但最終仍因為提出的證據力薄弱無法定罪，她便直接提起上訴，案件因此移到高等法院。而二審也是類似的流程，「我的案件沒有進入到最高法院，但如果你高等法院敗訴，只要有新證據（人證或物證），都可以再聲請上訴，很無奈我的證據全用上了、沒有新的，所以敗訴之後等於本案到此結束」。

▲定罪講求證據，羅比媽檢討自己敗訴的原因，其實就是證據力不足，提醒保全證據的重要性。（圖／翻攝自羅比媽的育兒與實驗廚房臉書）
▲定罪講求證據，羅比媽檢討自己敗訴的原因，其實就是證據力不足，提醒保全證據的重要性。（圖／翻攝自羅比媽的育兒與實驗廚房臉書）
羅比媽另就出庭、證人、證據、酸民4點，以及提醒事項5點，分享自己的經驗和心得，「我一直覺得自己還算是幸運的，雖然我在地方法院和高等法院都敗訴，但這並不是失敗、更不是終止。我從一開始就知道，自己必須採取行動來給26歲的自己一個交代，更是讓這些敗類男人明白『不是不報，時候未到』。所以無論司法判決如何，我告訴自己至少盡了100分的努力了」，她跟受害者喊話：「採取法律行動你也做得到」、「這個歷程是痛苦的，要做就要勇敢做到底！相信我與你同在」！

最後，羅比媽說：「我無法鼓勵任何一個深陷泥沼的你們也必須練習『釋懷』、『放下』、『走出來』，每一個人都有自己的時間點，不需逼自己非要勇敢不可、沒有人非要加油才能活得好好的，但每一個站出來的努力與堅持，都可以影響更多人，將這個不友善的環境帶往更好的地方。」

「羅比媽的育兒與實驗廚房」臉書原文請點此：

https://www.facebook.com/robbiemama/posts/830495595112326

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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