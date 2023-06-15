作家羅比媽曝曾被知名導演性侵　解析提告7大流程：你也做得到

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羅比媽說，不論初審結果如何，敗訴的一方都可以提出上訴，儘管她感覺得出法官和檢察官不停向加害者施壓，但最終仍因為提出的證據力薄弱無法定罪，她便直接提起上訴，案件因此移到高等法院。而二審也是類似的流程，「我的案件沒有進入到最高法院，但如果你高等法院敗訴，只要有新證據（人證或物證），都可以再聲請上訴，很無奈我的證據全用上了、沒有新的，所以敗訴之後等於本案到此結束」。
羅比媽另就出庭、證人、證據、酸民4點，以及提醒事項5點，分享自己的經驗和心得，「我一直覺得自己還算是幸運的，雖然我在地方法院和高等法院都敗訴，但這並不是失敗、更不是終止。我從一開始就知道，自己必須採取行動來給26歲的自己一個交代，更是讓這些敗類男人明白『不是不報，時候未到』。所以無論司法判決如何，我告訴自己至少盡了100分的努力了」，她跟受害者喊話：「採取法律行動你也做得到」、「這個歷程是痛苦的，要做就要勇敢做到底！相信我與你同在」！
最後，羅比媽說：「我無法鼓勵任何一個深陷泥沼的你們也必須練習『釋懷』、『放下』、『走出來』，每一個人都有自己的時間點，不需逼自己非要勇敢不可、沒有人非要加油才能活得好好的，但每一個站出來的努力與堅持，都可以影響更多人，將這個不友善的環境帶往更好的地方。」
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