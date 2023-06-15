曾宣布退出又回歸演藝圈！「3男星」近況曝光　陳冠希浪子變奶爸

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香港男星陳冠希19歲時在香港拍攝信用卡廣告被挖掘，外型帥氣的他在2000年出道，有歌手、演員多重身分，他2002年參演《無間道》、2005年參演《頭文字D》等電影，原本星途一片看好，但卻在2008年爆出「豔照門事件」，因此宣布無限期退出演藝圈，直到2010年才宣告復出香港樂壇，當時有人不滿他打臉「無限期退出演藝圈」的說詞，但他曾回應：「我當初其實說的是無限期，現在或許有些人不明白無限期的定義，可以是5分鐘，也可以指2000年，我從沒說過永遠。」目前陳冠希和名模秦舒培結婚並育有1女，成為演藝圈中的好爸爸之一。
創下新人最快引退紀錄！鹿希派復出演藝圈速度也驚人
綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派2018年8月19日曾在IG發文，揚言若女友的病情再不好轉，就要製作炸彈炸台北市政府，引起社會一片譁然，事後鹿希派被地檢署傳喚出庭，檢察官要求當庭寫悔過書、裁處緩起訴1年，且緩起訴處分書確定後6個月內支付公庫台幣50萬元。
隔日吳宗憲帶著鹿希派召開記者會，宣布鹿希派退出演藝圈，以示負責，鹿希派當時正在宣傳個人首張創作專輯《AMBULANCE》，也因此創下新人出道23天就退出演藝圈的紀錄，不過鹿希派之後以自己的名義接案復出，2019年1月5日吳宗憲又帶著鹿希派參加新年特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》演唱會，並在台北小巨蛋的舞台上宣告復出。
但不久後鹿希派又捲入大麻菸事件，讓發片記者會變成道歉記者會，引發外界嘲諷，事後台北地檢署對鹿希派遭控告「吸食大麻」裁處不起訴，他2022年參加嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》第二季秀出音樂才華，但在前期就被淘汰，目前宣布加入實境節目《嗨！營業中第2季》。
王力宏遭妻毀滅式爆料！事發不到一年就開世界巡迴演唱會
王力宏2021年遭前妻李靚蕾使出「蕾神之鎚」發長文毀滅式爆料，被控訴召妓、約砲等行為，王力宏在事發後宣布暫時退出演藝圈，在沉寂一陣後於今年1月宣告復出，還在美國舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏》世界巡迴演唱會，6月10日又再度於泰國開唱，對此有人不滿他復出演藝圈速度過快，但也有人支持他，認為私生活不該和才華混為一談。