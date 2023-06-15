許傑輝《婆婆2》喊卡！製作人止血性騷擾風暴　證實劇組停拍

曾宣布退出又回歸演藝圈！「3男星」近況曝光　陳冠希浪子變奶爸

▲陳冠希、王力宏、鹿希派（由左至右排序）都是宣布退出演藝圈又回歸的經典例子。（圖／翻攝自IG）
▲陳冠希、王力宏、鹿希派（由左至右排序）都是宣布退出演藝圈又回歸的經典例子。（圖／翻攝自IG）

記者賴禹妡/綜合報導

57歲男星許傑輝近期被多名女性指控性騷擾，他今（15）日自行在臉書宣布退出演藝事業，並停止所有公開活動深自反省，事實上演藝圈也曾有多位明星宣布退出演藝圈，但也有不少人又再度回歸，《NOWnews今日新聞》就整理3位退出演藝圈又回歸的男星，一起來看看他們的發展吧！ 

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▲許傑輝近日遭連環爆料性騷擾案件，宣布退出演藝圈。（圖/NOWnews資料照）
▲許傑輝近日遭連環爆料性騷擾案件，宣布退出演藝圈。（圖／NOWnews資料照）
因「豔照門事件」退出演藝圈！陳冠希浪子回頭變好爸爸 

香港男星陳冠希19歲時在香港拍攝信用卡廣告被挖掘，外型帥氣的他在2000年出道，有歌手、演員多重身分，他2002年參演《無間道》、2005年參演《頭文字D》等電影，原本星途一片看好，但卻在2008年爆出「豔照門事件」，因此宣布無限期退出演藝圈，直到2010年才宣告復出香港樂壇，當時有人不滿他打臉「無限期退出演藝圈」的說詞，但他曾回應：「我當初其實說的是無限期，現在或許有些人不明白無限期的定義，可以是5分鐘，也可以指2000年，我從沒說過永遠。」目前陳冠希和名模秦舒培結婚並育有1女，成為演藝圈中的好爸爸之一。 

▲陳冠希2008年爆出「豔照門事件」，因此宣布無限期退出演藝圈，直到2010年才宣告復出香港樂壇。（圖／翻攝自微博）
▲陳冠希2008年爆出「豔照門事件」，因此宣布無限期退出演藝圈，直到2010年才宣告復出香港樂壇。（圖／翻攝自微博）
創下新人最快引退紀錄！鹿希派復出演藝圈速度也驚人 

綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派2018年8月19日曾在IG發文，揚言若女友的病情再不好轉，就要製作炸彈炸台北市政府，引起社會一片譁然，事後鹿希派被地檢署傳喚出庭，檢察官要求當庭寫悔過書、裁處緩起訴1年，且緩起訴處分書確定後6個月內支付公庫台幣50萬元。 

隔日吳宗憲帶著鹿希派召開記者會，宣布鹿希派退出演藝圈，以示負責，鹿希派當時正在宣傳個人首張創作專輯《AMBULANCE》，也因此創下新人出道23天就退出演藝圈的紀錄，不過鹿希派之後以自己的名義接案復出，2019年1月5日吳宗憲又帶著鹿希派參加新年特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》演唱會，並在台北小巨蛋的舞台上宣告復出。 

但不久後鹿希派又捲入大麻菸事件，讓發片記者會變成道歉記者會，引發外界嘲諷，事後台北地檢署對鹿希派遭控告「吸食大麻」裁處不起訴，他2022年參加嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》第二季秀出音樂才華，但在前期就被淘汰，目前宣布加入實境節目《嗨！營業中第2季》。 

▲鹿希派出席嗨！營業中第二季記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.18）
▲鹿希派出席《嗨！營業中第2季》記者會。（圖／記者葉政勳攝）
王力宏遭妻毀滅式爆料！事發不到一年就開世界巡迴演唱會

王力宏2021年遭前妻李靚蕾使出「蕾神之鎚」發長文毀滅式爆料，被控訴召妓、約砲等行為，王力宏在事發後宣布暫時退出演藝圈，在沉寂一陣後於今年1月宣告復出，還在美國舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏》世界巡迴演唱會，6月10日又再度於泰國開唱，對此有人不滿他復出演藝圈速度過快，但也有人支持他，認為私生活不該和才華混為一談。 

▲王力宏2021年遭前妻李靚蕾使出「蕾神之鎚」發長文毀滅式爆料，事發不到一年就在美國舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏》世界巡迴演唱會。（圖／寬魚國際提供）
▲王力宏2021年遭前妻李靚蕾使出「蕾神之鎚」發長文毀滅式爆料，事發不到一年就在美國舉辦《ONE Leehom Wang 一個王力宏》世界巡迴演唱會。（圖／寬魚國際提供）

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