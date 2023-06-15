汐止吉的堡又爆餵藥案？黃瓊慧：到底還有多少未爆彈？

摺疊機大戰準備開打！　最大外螢幕Motorola razr 40 將在台上市

▲Motorola razr 40 Ultra為小摺疊手機中擁有最大外螢幕的機型，台灣預計6月26日會公布上市計劃。（圖／翻攝官網）
▲Motorola razr 40 Ultra為小摺疊手機中擁有最大外螢幕的機型，台灣預計6月26日會公布上市計劃。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

台灣手機市場準備掀起摺疊機大戰了！先是三星將摺疊機帶進主流市場，隨後有OPPO，接下來則會是Motorola。Motorola今（15）日宣布將在6月26日在台發表razr 40系列摺疊手機，預計會有razr 40 與 razr 40 Ultra兩款同時加入台灣市場，採用上下翻蓋摺疊手機，其中razr 40 Ultra外螢幕採用 3.6 吋，會是目前市場上直立摺疊機中最大外螢幕機型，頗具市場競爭力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
許久沒有Motorola的消息，日前在中國發表了旗下首款上下翻蓋摺疊手機Moto razr 40系列，展開皆為6.9吋大螢幕，但摺疊後的外螢幕則有所差異，高階款的razr 40 Ultra，擁有幾乎滿版的3.6吋外螢幕，會是目前小摺疊機配置最大外螢幕的機型，而razr 40則被定義為中階版，搭載1.5吋外螢幕。

▲razr 40使用 Snapdragon 7 Gen 1。（圖／翻攝官網）
▲razr 40使用 Snapdragon 7 Gen 1，外螢幕為1.5吋，售價預料相對會較為親民。（圖／翻攝官網）

處理器和鏡頭的選擇也不同，razr 40使用 Snapdragon 7 Gen 1，搭配2顆6400萬的廣角鏡頭與1300萬畫素的超廣角，而高階的razr 40 Ultra 則為高通Snapdragon 8+ Gen 1，搭載1200萬畫素主鏡頭與 1300 萬素廣角鏡頭，至於台灣確切上市的規格、售價等相關資訊還要等到6月26日才會正式公開。

Google I/O懶人包！Pixel Fold摺疊機首亮相　Pixel 7a台灣售價曝

4月份這15款手機降最多！小米新機降2千、三星摺疊機來到甜蜜點

realme 11 Pro+超敢！2億畫素拼旗艦機　售1.7萬早鳥再送萬元贈品

小米Xiaomi 13 Ultra台灣開賣！售價36888元　徠卡加持創新高價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀