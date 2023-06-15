摺疊機大戰準備開打！ 最大外螢幕Motorola razr 40 將在台上市
台灣手機市場準備掀起摺疊機大戰了！先是三星將摺疊機帶進主流市場，隨後有OPPO，接下來則會是Motorola。Motorola今（15）日宣布將在6月26日在台發表razr 40系列摺疊手機，預計會有razr 40 與 razr 40 Ultra兩款同時加入台灣市場，採用上下翻蓋摺疊手機，其中razr 40 Ultra外螢幕採用 3.6 吋，會是目前市場上直立摺疊機中最大外螢幕機型，頗具市場競爭力。
記者周淑萍/綜合報導
許久沒有Motorola的消息，日前在中國發表了旗下首款上下翻蓋摺疊手機Moto razr 40系列，展開皆為6.9吋大螢幕，但摺疊後的外螢幕則有所差異，高階款的razr 40 Ultra，擁有幾乎滿版的3.6吋外螢幕，會是目前小摺疊機配置最大外螢幕的機型，而razr 40則被定義為中階版，搭載1.5吋外螢幕。
處理器和鏡頭的選擇也不同，razr 40使用 Snapdragon 7 Gen 1，搭配2顆6400萬的廣角鏡頭與1300萬畫素的超廣角，而高階的razr 40 Ultra 則為高通Snapdragon 8+ Gen 1，搭載1200萬畫素主鏡頭與 1300 萬素廣角鏡頭，至於台灣確切上市的規格、售價等相關資訊還要等到6月26日才會正式公開。