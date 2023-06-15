許傑輝台劇《地獄里長》來了！上檔前23天沾性騷 角色戲分成謎
57歲許傑輝遭女演員黃云歆、啦啦隊女神短今（胡馨儀）具名指控性騷擾，今（15）日宣布退出演藝事業，停止所有公開活動自省，他的新戲《地獄里長》7月就要上檔，對於戲分是否原封不動保留，劇組表示將謹慎處理。
記者羅凌筠/台北報導
許傑輝在《地獄里長》飾演宮廟的理事長，和里長林哲熹的阿嬤王彩樺是好朋友，看著林哲熹長大。在《地獄里長》7月8日播出前23天，許傑輝身陷性騷擾風暴，戲分會不會有所刪減？《地獄里長》劇組表示：「戲劇是一個團隊的工作，因片子仍在加緊後製中，這部分都會謹慎處理。」
許傑輝原正拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，鍾欣凌表示許傑輝起初沒有告假，工作狀態非常OK，但稍微透露：「這個當口，沒有人的心情是好過的。」隨著黃云歆昨日拋出「乳溝夾巧克力」的具名指控，製作人陳慧玲已緊急停拍《婆婆2》1天，今日將與公視開會，討論許傑輝的角色「火寮一哥」去留。
※【NOWnews 今日新聞
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