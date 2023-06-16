「#MeToo」的影視作品　《她和她的她》成為劃破麻木現實的手術刀

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「有一次一個朋友問我，我有反抗嗎？我想對喔，我沒有反抗，沒有反抗。」～顏聖華，出自《她和她的她》
劇情開始時女主角林晨曦（許瑋甯飾演）是個職場女強人，但卻遇到男同事杜駿儒（吳慷仁飾演）性騷擾，在看似懸疑的情節鋪陳中，故事逐漸回溯到林晨曦的學生時代，觀眾發現學生時代曾被老師性侵才是林晨曦內心最大的創傷，而且這個創傷一直糾纏著她。
罹患解離症的林晨曦，最終在解離世界中與困在青春期的自己和解，靠著一個個她虛構出來的角色，林晨曦一點一點拼湊回完整的自己。回到現實世界，林晨曦也勇敢向杜駿儒提出告訴，並在杜駿儒老婆顏聖華（賈靜雯飾演）的協助下討回公道。
《她和她的她》藉著杜駿儒性騷擾林晨曦的劇情，生動刻劃出職場性騷擾的現實，加害者往往能夠靠著人脈關係，在事件中全身而退，反而受害者可能得承受同事的風言風語。而在林晨曦學生時期的劇情，也深入描寫出讓受害者窒息的共犯結構，一位擁有模範老師地位的加害者，在社會人際網絡中獲得如此多的保護，而一位受害的女學生，她能獲得的支持卻如此之少，甚至自己父親都不願接受。
《人選之人─造浪者》
「很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」～翁文方，出自《人選之人─造浪者》
《人選之人─造浪者》描述的是一群政治幕僚的故事，主旨是台灣少見的政治職人劇，但劇中的性騷擾情節卻跨越了政治，成為掀起台灣「#MeToo」風暴的中心點。
劇中張亞靜（王淨飾演）面臨職場性騷擾，提出申訴卻遇到許多阻礙，副秘書長「高副祕」（卜學亮飾演）想要搓湯圓了事，幸好翁文方（謝盈萱飾演）以及陳家競（黃健瑋飾演）替她出頭，翁文方一句「我們不要就這樣算了，好不好」成為全劇討論度最高的金句，但是現實職場中，恐怕想要息事寧人的「高副祕」才是常態。
當受害者與加害者權勢不對等的時候，當公司組織比起替員工個人伸張正義，更重視避免衝突，以讓工作能夠如常進行的時候，職場性騷擾就此橫行，很多人都有可能不自覺地變成放任加害者的「高副祕」。
《熔爐》
「我們一路奮戰，不是為了改變世界，而是為了不讓世界改變我們。」～徐幼真，出自《熔爐》
說到講述性侵案件的經典影視作品，很難不立即想起韓國的《熔爐》。電影講述了聽障學校中學生遭到師長性侵的故事，改編自發生在光州的真實事件，現實生活中，那些施暴的師長們，也和電影一般僅獲得輕判，幾乎個個全身而退。
電影上映後讓案件受到矚目，最終警方不得不在《熔爐》上映6天後重啟調查，韓國國會通過《性侵害防止修正案》，從法制面上加重處罰，原本獲得緩刑的校長被重判，更多參與其中的師長被警方送辦，最後學校關閉，由光州政府接管。而《性侵害防止修正案》也被稱為《熔爐法》，《熔爐》也成為影視作品改變現實的經典案例。
與《熔爐》一樣改編自真實案件的《希望：讓愛重生》，講述了一位8歲的小女孩，遭到醉漢暴力性侵，小女孩以及爸媽如何在案發後治療傷痛的故事。電影迫使韓國修訂《性暴力特殊案件法》，讓加害者不再能夠輕易以酒醉當作減刑的理由，韓國國會之後也陸續通過了特定犯罪加害者出獄後的監管法規，像是必須佩戴電子腳鏈以及限制外出範圍和時間等等。
戲劇脫胎自真實社會 同時也成為讓真實社會更好的養分
「我爸爸是警察，戳眼睛，踢下面。」～陳嘉玲，出自《俗女養成記2》
還有其他的許多許多影視作品，或許不像上述舉出的例子那麼知名，或許劇中並未花那麼大篇幅提到性侵與性騷，但每一部脫胎於社會現實、勇於直面傷痕的創作，都像是一次次地提供了養分，最終才能在某個契機下，匯聚成洪流，成為一把劃破麻木現實的利刃。
比如說兩部《俗女養成記》，也是台灣近年非常經典的女性議題戲劇，劇中有提到陳嘉玲小時候曾在公車遭遇性騷，當下驚嚇無法做出反應，回家遇到媽媽後才開始痛哭，不斷重複媽媽教導遇到色狼的應對法門「我爸爸是警察，戳眼睛，踢下面」，而媽媽見狀也立即給予擁抱。在這個場景中，沒有人責怪陳嘉玲是「不完美的受害者」，沒有人質疑陳嘉玲為什麼沒在事發當下馬上反抗。
另外，《她和她的她》中的故事情節，很難不讓人聯想到《房思琪的初戀樂園》。女主角同樣在青少年時期遭到老師性侵，同樣因此罹患精神疾病，事發後同樣找不到出口，無論是父母或朋友都沒有妥善回應女主角的求救。在現實中，《房思琪的初戀樂園》作者林奕含選擇輕生，年輕的生命永遠停格在2017年4月27日。但在《她和她的她》的最後，林晨曦則與年幼的自己和解，走出過往的黑暗。
某種角度來說，這就是影視戲劇作品帶來的治癒力，觀眾透過這些作品，能夠看見受害者的困境，受害者不再只是新聞報導中白紙黑字的人名，而在螢幕中成為有血有肉的形象，雖然是虛構的戲劇人物，但卻可以讓人從中看見她們的苦痛與掙扎，看見她們的努力與自救，並可能在某一天，脫胎自現實的影視作品將作用力回歸於現實，就像《熔爐》促成了《熔爐法》，《人選之人─造浪者》成了台灣「#MeToo」運動的導火線。
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