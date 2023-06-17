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金曲34／旅日天后歐陽菲菲、知名作詞人林秋離榮獲「特別貢獻獎」

▲旅日天后歐陽菲菲將獲得第34屆金曲獎「特別貢獻獎」。（圖／翻攝自歐陽菲菲臉書）
▲旅日天后歐陽菲菲將獲得第34屆金曲獎「特別貢獻獎」。（圖／翻攝自歐陽菲菲臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

第34屆金曲獎入圍名單已經出爐，本屆特別貢獻獎將頒給現年73歲的旅日天后歐陽菲菲以及已故知名作詞人林秋離，頒獎典禮則於7月1日於台北小巨蛋登場，而這也是歐陽菲菲多年演藝生涯中，獲得的第一座金曲獎。

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▲歐陽菲菲是華語歌壇偶像巨星，也是首位赴日發展大獲成功的歌手。（圖／翻攝自歐陽菲菲臉書）
▲歐陽菲菲是華語歌壇偶像巨星，也是首位赴日發展大獲成功的歌手。（圖／翻攝自歐陽菲菲臉書）
歐陽菲菲是華語歌壇偶像巨星，也是首位赴日發展大獲成功的歌手，早在半個世紀前，她就曾受邀登上NHK「紅白歌合戰」，成為第一位外國歌星參賽者。其知名作品眾多，像是〈熱情的沙漠〉、〈雨中徘徊〉、〈嘿嘿！TAXI〉、〈感恩的心〉、〈愛的路上我和你〉等，她在1971年更靠著〈雨中徘徊〉獲得第13屆日本唱片大賞新人獎，1972年憑〈雨のエアポート〉獲得日本有線大獎，隔年憑〈逝去的愛〉獲得25屆日本唱片大賞暢銷獎，現如今仍活躍在台日兩地樂壇。

▲歐陽菲菲即將榮獲演藝生涯中第一座金曲獎。（圖／翻攝自歐陽菲菲臉書）
▲歐陽菲菲即將榮獲演藝生涯中第一座金曲獎。（圖／翻攝自歐陽菲菲臉書）
歐陽菲菲早年就讓台灣聽眾見識日本唱片工業的先進製作水準，出道多年始終走在潮流尖端，尤其她的眾多知名歌曲都陪伴了好幾代的人，因此受到金曲獎評審團肯定，文化部也表示，在相對保守的年代，歐陽菲菲前衛又奔放的表演風格，替華語歌壇開啟全新可能，展現了超越時代的跨界影響力，更是當代音樂人希望成為國際化音樂表演者的最佳典範。值得一提的是，歐陽菲菲出道多年，這也是她演藝生涯中，獲得的第一座金曲獎。

另一位特別貢獻獎得獎者，則是台灣知名作詞家暨唱片製作人林秋離，他曾任台灣海蝶音樂董事長，是發掘林俊傑、阿杜的幕後推手，林俊傑更多次提及林秋離是他的恩師。林秋離致力於發掘新人，提攜後輩不遺餘力，更寫過無數膾炙人口、傳唱不輟的歌曲，填詞代表作無數，像是張惠妹的〈聽海〉、阿杜的〈天黑〉、林俊傑的〈曹操〉、〈江南〉和〈不為誰而作的歌〉等，他去年12月進行肝臟移植手術，最終仍不敵病魔，撒手人寰，享壽62歲，也讓眾多親朋好友們相當痛心。

▲林秋離與老婆熊美玲譜寫詞曲，完成許多知名樂曲。（圖／翻攝自林秋離FB）
▲已故知名作詞家暨唱片製作人林秋離（右）榮獲第34屆金曲獎特別貢獻獎。（圖／翻攝自林秋離FB）
▲知名作詞人林秋離因肝癌病逝，享壽62歲。（圖／翻攝自林秋離FB）
▲知名作詞人林秋離去年因肝癌病逝，享壽62歲。（圖／翻攝自林秋離FB）
▲林俊傑去年趕赴恩師林秋離告別式悼念。（圖／記者朱永強攝影）
▲林俊傑去年趕赴恩師林秋離告別式悼念。（圖／記者朱永強攝影）
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