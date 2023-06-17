金曲34／旅日天后歐陽菲菲、知名作詞人林秋離榮獲「特別貢獻獎」

我是廣告 請繼續往下閱讀
歐陽菲菲早年就讓台灣聽眾見識日本唱片工業的先進製作水準，出道多年始終走在潮流尖端，尤其她的眾多知名歌曲都陪伴了好幾代的人，因此受到金曲獎評審團肯定，文化部也表示，在相對保守的年代，歐陽菲菲前衛又奔放的表演風格，替華語歌壇開啟全新可能，展現了超越時代的跨界影響力，更是當代音樂人希望成為國際化音樂表演者的最佳典範。值得一提的是，歐陽菲菲出道多年，這也是她演藝生涯中，獲得的第一座金曲獎。
另一位特別貢獻獎得獎者，則是台灣知名作詞家暨唱片製作人林秋離，他曾任台灣海蝶音樂董事長，是發掘林俊傑、阿杜的幕後推手，林俊傑更多次提及林秋離是他的恩師。林秋離致力於發掘新人，提攜後輩不遺餘力，更寫過無數膾炙人口、傳唱不輟的歌曲，填詞代表作無數，像是張惠妹的〈聽海〉、阿杜的〈天黑〉、林俊傑的〈曹操〉、〈江南〉和〈不為誰而作的歌〉等，他去年12月進行肝臟移植手術，最終仍不敵病魔，撒手人寰，享壽62歲，也讓眾多親朋好友們相當痛心。
NOWnews今日新聞邀請您一起來支持最愛歌手，民調點這裡：
金曲34／青峰入圍7項呼聲高！你最看好誰能拿下歌王寶座？
金曲34／歌后徐佳瑩、戴佩妮拚第2座！A-Lin 5度叩關槓黑馬洪佩瑜
金曲34／台語歌王獎落誰家？阿吉仔拼新生代 金馬男配也參戰
金曲34／黃妃、曹雅雯爭奪第3座台語歌后！鄭宜農成入圍大贏家
金曲34／最佳年度歌曲看這裡！周杰倫、徐佳瑩對上超偶MVP洪佩瑜
金曲34／《超偶5》亞軍對上金音獎得主 誰能抱走最佳新人獎？
更多「金曲34誰與爭鋒」相關新聞。