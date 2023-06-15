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2023「全球合作暨訓練架構」　15國參與多元探討反貪腐

▲左起廉政署長莊榮松、國家發展委員會副主任委員施克和、蒙特婁市監察長辦公室律師Simon Laliberté、 美國國際民主協會亞太區總監Manpreet Singh Anand、高檢署主任檢察官調最高檢察署辦事蔡秋明（圖／廉政署提供）
▲左起廉政署長莊榮松、國家發展委員會副主任委員施克和、蒙特婁市監察長辦公室律師Simon Laliberté、 美國國際民主協會亞太區總監Manpreet Singh Anand、高檢署主任檢察官調最高檢察署辦事蔡秋明（圖／廉政署提供）

記者潘千詩／台北報導

「2023 年全球合作暨訓練架構（GCTF）多元利害關係人跨域合作反貪腐」國際研習營14日落幕。廉政署表示，我國及美國、日本、澳洲、加拿大、英國、南韓、馬來西亞、泰國、帛琉、印尼、菲律賓、斯里蘭卡、巴布亞紐幾內亞、貝里斯等15國超過200名政府官員、專家學者及非政府組織成員參與，以多元角度，共同探討提升反貪腐聯盟合作效能的實踐措施，為後疫情時代世界秩序重構注入全新力量。

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▲左起澳洲聯邦警察局Timothy Underhill偵緝警司暨駐港資深聯絡官、廉政署長莊榮松、美國國際民主協會台北辦事處總監吳志強（圖／廉政署提供）
▲左起澳洲聯邦警察局Timothy Underhill偵緝警司暨駐港資深聯絡官、廉政署長莊榮松、美國國際民主協會台北辦事處總監吳志強（圖／廉政署提供）
為期2天的研習營，以「公私部門、非政府組織、學術及公民社會等多元團體於反貪腐合作領域之實踐」為主軸，邀請來自澳、美、日、英、加等國 26 位不同領域專長的國內外講者來分享，從多元視角看見反貪腐工作的全貌。

對於反貪腐合作領域的實踐上，國際透明組織主席Delia Ferreira Rubio強調，面臨貪腐態樣不斷進化，應重視政府資訊的公開、誠信價值的重要性，以及有效的課責，因應當前挑戰，期許21世紀司法互助的程序，應有更與時俱進的革新。

▲國際透明組織主席Delia Ferreira Rubio於GCTF第一場次大 會發表談話（圖／廉政署提供）
▲國際透明組織主席Delia Ferreira Rubio於GCTF第一場次大 會發表談話（圖／廉政署提供）
廉政署長莊榮松也分享，台灣如何以國家行動落實《聯合國反貪腐公約》的要求，走向公私協力、跨域合作之創新良善治理模式。

在執法合作方面，各國針對「國際肅貪執法與司法互助實務」、「透過打擊洗錢及沒收賄賂與貪污所得來打擊貪腐」、「執法機構應用技術能力打擊貪腐」等重要議題廣泛討論，分享實務經驗及所遇挑戰，因應新興科技、跨國貪腐犯罪、洗錢、隱匿犯罪所得手法多變，各國皆認識到科技偵查的重要性，以及困難度與日俱增，已非單一執法機構的課題，跨領域合作的需求益增，務實地推動跨國非正式或正式的合作，將是未來重大貪腐案件的調查趨勢。

廉政署表示，廉潔透明不僅是普世價值，也是民主社會永不停止追求的目標，期盼本次活動效益能藉由GCTF對話平臺持續發酵，串起全球執法合作與反貪腐社群， 進而串連世界各國迎向全新反貪腐的合作起點。

▲左起調查局調查官黃淑芬、刑事局科長莊明雄、澳洲聯邦警察局經濟、公司犯罪與貪腐指 揮官Christopher Woods（圖／廉政署提供）
▲左起調查局調查官黃淑芬、刑事局科長莊明雄、澳洲聯邦警察局經濟、公司犯罪與貪腐指 揮官Christopher Woods（圖／廉政署提供）

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