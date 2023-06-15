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哈佛醫學院驚傳「器官遭竊」！管理員帶買家至太平間挑選部位

▲麻州聯邦地方法院對哈佛大學前太平間管理員進行起訴，指控他在工作期間竊盜遺體進行跨州買賣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲麻州聯邦地方法院對哈佛大學前太平間管理員進行起訴，指控他在工作期間竊盜遺體進行跨州買賣。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國哈佛大學醫學院近日遭爆出跨洲器官盜賣案件，一名曾在哈佛醫學院太平間任職經理的男子未經校方許可，擅自竊盜捐贈給學校的解剖大體與器官並將其出售，遭到賓州檢方起訴，其中盜走的器官包含頭、大腦、皮膚、骨骼等，另外向該名男子購買器官的的3名下游買家也同樣遭檢方起訴。

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綜合《CNN》、《CBS》等美媒報導，55歲的哈佛醫學院前太平間管理員塞德里克洛奇（Cedric Lodge）與其妻子子丹妮絲（Denise Lodge）遭賓州檢方起訴兩人共謀，指控兩人於2018年到2022年間盜取捐贈給哈佛醫學院作為研究、教學用途的遺體及器官，將其放上網販售。

法院文件揭露部分器官的價碼以及案發經過，這對夫婦曾專門把器官販售給所謂「遺體買家」，甚至親自帶買家到太平間挑選。這些買家人士中包含一名拿這些器官製作成恐怖玩偶作品的暗黑藝術店家老闆，也有買家會把人皮鞣製成了皮革轉售或製成手工藝品；價格方面人體大腦售價開出200美元（約新台幣6100元）、另外兩張被解剖的人臉價格則是600美元（約新台幣1.8萬元）。

起訴書提及，洛奇夫婦會從麻州竊取這些遺體的各個部位，並將它們運送往新罕布夏州（New Hampshire）的住處，並通過手機與社群媒體向「潛在買家」與「固定買家」進行溝通。賓州聯邦檢察官表示，洛奇今年五月已經離開工作崗位，但包含他、妻子與其他買家都將因竊盜等罪被起訴。

檢方表示，許多受害者當初是自願捐贈器官希望用於教育或醫療用途，卻被不肖人士拿來販售賺取利益。檢方得到的證據當中，也有買家向洛奇夫婦支付超過37,000美元（約新台幣114萬元）的一共39筆款項，同時也在備註內寫下像是「頭部編號7」和「腦子腦子腦子」等標語，有些器官甚至是以美國的郵政服務系統來運輸。

哈佛大學週三（15日）表示，對此他們感到相當震驚，醫學院院長也稱會全力聯邦當局合作，對於受到影響的遺體進行審核，也會持續和受害者的家屬聯繫。聲明公開批評這名前員工的行為是「可惡的背叛」（An abhorrent betrayal），同時也宣布將會制定太平間改善計畫。

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