許傑輝涉性騷宣布引退！鍾欣凌不捨「幼齒大嫂」：照顧好家人
許傑輝今（15）日宣布退出演藝圈，停止所有演藝事業自省道歉，不再回應女星們的性騷擾指控。5月開拍的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季，面臨換角危機，女主角鍾欣凌透過經紀公司向許傑輝喊話：「好好面對、處理，照顧好家人。」
記者羅凌筠/台北報導
許傑輝與小18歲的大提琴老師陳宛君結婚13年，認識許傑輝30年的楊小黎透露，許傑輝和太太很照顧後輩，像是老師跟師母的存在，《臺灣舞孃》的女演員黃云歆也提到，許傑輝老婆整檔演出幾乎從頭跟到尾，「我們這些團員也都喜歡她。」
如今許傑輝投下引退震撼彈，與他在《我的婆婆怎麼那麼可愛》搭檔演CP的鍾欣凌，叮囑他照顧好家人。鍾欣凌先前受訪也說：「輝哥是很想要把東西跟大家分享的人，那個尺或許沒有拿捏好，我覺得也是一個課程，每個人都在記取教訓。」
※【NOWnews 今日新聞
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