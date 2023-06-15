CNN：印度海軍搶先中國　雙航艦演習大秀實力

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根據印度海軍新聞稿，這次演習由維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）和維克蘭特號（INS Vikrant）2艘航艦率領，還出動超過35架飛機以及多艘水面艦艇和潛艦，「雙航母打擊群作戰的成功演示有力地證明了海基空中力量在維持海上優勢方面的關鍵作用」。
造價2000億盧比（約新台幣770億元）的印度首艘國造航艦維克蘭特號於去年9月開始服役；由2004年向蘇聯採購的「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）改裝而成的維克拉瑪蒂亞號則於2013年開始服役。
新聞稿指出，這些航艦就像「象徵主權的海上機場」，「它們可以向我們的朋友保證，印度海軍有能力、也已準備好支持我們區域的『集體』安全需求」。
先前3年裡，除印度外，全球只有英國和中國讓國造航艦加入海軍服役。
不過，儘管中國和英國都擁有不止1艘航艦，但兩國都未曾進行雙航艦作戰演習。
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，從目前的航艦作戰環境看來，印度的海軍歷史可能領先中國，中國人民解放軍的海軍則是世界規模第一。
「印度海軍在航艦作戰方面擁有數十年經驗和專業知識，這可能是它相對於區域主要競爭對手解放軍海軍的關鍵優勢，儘管後者在國造航艦計畫方面較領先。」
目前中國擁有蘇聯打造的遼寧艦和國產的山東艦，第3艘航艦福建號已下水但尚未服役。
美國海軍上校退役的軍事分析家舒斯特（Carl Schuster）說，印度本週的雙航艦行動表明「印度海軍正在復興」。
報導指，印度的首艘航艦於1961年服役，第2艘於1987年服役。新德里曾在1987年至1997年和2013年至2017年間，兩度同時營運2艘航艦。
近年來，印度海軍一直在加強與其他印太區域國家的合作，包括與「四方安全對話」（Quad）夥伴日本、美國、澳洲共同參加一年一度的馬拉巴爾（Malabar）海軍演習。
舒斯特指出：「印度與其他海軍的夥伴關係和合作演訓有助增加其作戰知識和公海經驗。」
美國海軍將中國視為印太區域「步步進逼的威脅」之際，印度的海軍也將目光投向中國。
舒斯特表示：「中國在（喜馬拉雅山）邊界沿線的侵略以及印度洋擴張行動已成為印度最嚴重的安全問題。（印度）海軍擴張和現代化旨在解決上述問題。」
與此同時，柴爾茲則說：「雖然（雙航艦）力量展示令人印象深刻，但就實際作戰能力而言，這究竟意味什麼，可能仍有疑問。」他指出，演習的照片顯示，2艘航艦甲板上的戰機較少。
他指出：「這可能表明可用飛機有限，或是航艦運載力目前受到一定程度的限制。」（譯者：施施/核稿：林治平）1120615