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COMEBUY新品「晶蘇芭檸綠」　端午節任2杯送限定杯袋

▲COMEBUY跨界聯名環球音樂，共同致敬經典「搖滾音樂」與好喝「芭樂系列」。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY跨界聯名環球音樂，共同致敬經典「搖滾音樂」與好喝「芭樂系列」。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

炎炎夏日報到，COMEBUY今年首波跨界聯名，特別邀請到全球國際知名唱片「香港環球音樂」，共同攜手以（致敬搖滾傳奇）為名，希望帶給盛夏最不一樣的經典音樂及飲品。除感受音樂的無窮魅力外，更以經典芭樂系列再升級，共同推薦「晶蘇芭檸綠」全新組合飲品，希望大家一起搖滾解渴動起來。本次更特別推出限量珍藏活動，凡於 (端午節)期間2023年6月22日(四)起，至全台COMEBUY現場門市購買(芭樂系列：晶蘇芭檸綠、芭樂檸檬綠及芭樂多多) 飲品任二杯，並掃描指定QRcode連結出示指定音樂平台後結帳，即可獲得香港環球音樂專屬聯名(經典搖滾傳奇)手搖半截杯袋乙個，每人擁有珍貴一次獲得機會，數量有限，贈完為止。這個夏日就讓我們一起聽環球音樂，喝芭樂飲品一起搖芭！

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超級食物助陣  好喝高纖更清爽

COMEBUY今年邁向第二十一年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。本次特別聯名推出新升級「晶蘇芭檸綠」，清香微甜的土芭樂結合檸檬，原本就超適合夏天解渴的口感，再全新加入讓人咀嚼幸福的寒天晶球；以及讓人可以飽足感又高纖的超級食物小紫蘇，絕妙的纖組合強攻夏天的味蕾。另外，經典熱銷十年的(芭樂檸檬綠)以土芭樂汁搭配檸檬、茉莉綠茶是最完美結合，其層次帶有土芭樂特有的甘甜，喉韻更迴繞茶葉清香，每口層次清爽又身心舒暢。(芭樂多多)帶有土芭樂原本的輕盈青澀口感，加上健康的養樂多活菌發酵乳，交疊融合酸甜風味，絕對是夏天大餐後的解膩必備聖品！

▲COMEBUY跨界聯名環球音樂，特別推出合作升級新品(晶蘇芭檸綠)。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY跨界聯名環球音樂，特別推出合作升級新品(晶蘇芭檸綠)。（圖／品牌提供）
經典搖滾傳奇杯袋　端午節限量贈送

COMEBUY聯名全球最大唱片(香港環球音樂)，希望以音樂的經典邀大家共襄盛舉，其中搖滾傳奇樂隊Beyond今年正逢40週年紀念，他們的精神更可說是華語唱片世界，最具傳奇音樂的代表。他們擁有非常多膾炙人口的創作，至今都還深受許多知名藝人傳唱，「Beyond」的樂隊名即是「Beyond Rock and Roll」這也代表只有自己才能超越自己，也如同COMEBUY的許多經典飲品，一直以來引領市場其它商品。本次的合作以共同致敬經典傳奇為名，只要於活動期間至COMEBUY現場門市購買任二杯芭樂系列飲品，再掃描QR Code連結出示環球音樂指定專屬音樂平台後結帳，每人即可獲得一次(經典搖滾傳奇)手搖半截杯袋乙個，數量有限，送完為止！
 

▲COMEBUY跨界聯名環球音樂，參加限定活動即可獲得限量搖滾傳奇半截杯袋乙個。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY跨界聯名環球音樂，參加限定活動即可獲得限量搖滾傳奇半截杯袋乙個。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY聯名全球最大唱片(香港環球音樂)，希望以音樂的經典邀大家共襄盛舉。（圖／品牌提供）
▲COMEBUY聯名全球最大唱片(香港環球音樂)，希望以音樂的經典邀大家共襄盛舉。（圖／品牌提供）

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