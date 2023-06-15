明年通膨有望降至2%以下！央行總裁：若沒往下不排除再升息
中央銀行今（15）日宣布停止升息，也下修全年經濟成長率預測值至7.2%，同時，調高今（2023）年消費者物價指數（CPI）年增率及核心CPI至2.24%、2.38%。央行總裁楊金龍在會後表示，雖然目前貨幣政策基調仍是「緊縮」，但接下來先觀察，希望明年通膨可以降至2%以下，若通膨一直沒有降下來、往下趨勢，有些國家經濟體在停止升息幾季後又再調升利率，「我們不能排除台灣也有這樣的可能性」。
記者顏真真／台北報導
對於通膨仍在2%以上，央行6月卻選擇停止升息，是否代表比起通膨更擔心經濟衰退？楊金龍說，央行還是以通膨為主，主要是看有沒有下滑，目前預估全年CPI年增率2.24%，美、英、歐元區及日本通膨都比我們高，美國CPI年增率還在4.4%，美國都選擇暫停升息先觀望，何況台灣CPI年增率從去年2.95%降至今年預估的2.24%，因此，會先觀望CPI及核心CPI，經濟成長下修只是附帶的，央行並不是因經濟下修而暫停升息。
至於央行是不是只是鍵下升息暫停鍵？通膨隱憂仍在？他說，還要再觀察，現在通膨雖然還算高，但若跟去年2.95%低，預估今年第4季CPI年增率可能降至2%左右，相較其他主要經濟體還算溫和，隨著通膨慢慢下來，實質利率會往上，目前貨幣政策基調雖還是緊縮，但還要觀察，希望明年可以降到2%以下，當然，若通膨一直沒有降下來，有些國一家經濟體貨幣政策在停止升息後又會調高利率，「我們不能排除台灣也有這樣的可能性」。
媒體進一步追問，這是否代表若通膨在2%以上，央行隨時可能再升息？楊金龍補充說明，持續2%以上，也就是說，如果明年通膨還在2%以上，跟今年差不多，通膨沒有往下趨勢，央行是希望明年可以降至2%以下，如果明年還在2%以上，甚至還往上走，就不排除再升息可能。