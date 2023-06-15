曝險少年新制將上路　跨部會探討如何輔導少年詐欺犯

「曝險少年行政輔導先行新制」將於7月1日施行，司法院13日召開少年事件業務聯繫會議，邀請行政院、內政部、衛福部、教育部、勞動部等相關部會、各縣市政府、少輔會及少年法院（庭），就新舊制度銜接、新制試辦期間所生實務操作疑義、行政及司法如何合作協力輔導涉及詐欺事件的少年等討論事項，凝聚共識。
記者潘千詩／台北報導
司法院少家廳長謝靜慧表示，各地少輔會就處理曝險少年如有疑義，可透過「少年法院與相關機關處理少年事件聯繫辦法」之規定，由地院與地方政府召開二級聯繫會議共同研商討論；如有需要中央層級統籌規劃，也可提案至院際少年事件政策協商平台會議處理，凝聚司法與行政、中央及地方間之共識，以利新制順利推展。
行政機關分別依其權責，說明提供的服務及資源，提供法院輔導涉詐欺事件少年時連結運用。警政方面，加強網路巡邏、導入大數據分析、提升對高風險少年之觸及率；教育方面，提高學生出勤警訊、聯繫網絡合作、持續追蹤學生動向及適時介入輔導；社政方面，提供逆境少年家庭支持服務方案；勞政方面，辦理2023年運用公益彩券回饋金加強推動弱勢青少年就業準備計畫。
謝靜慧說，透過「曝險少年行政輔導先行新制」之實施，行政、司法能積極緊密協力合作，並鼓勵縣市政府、地方法院善用二級聯繫機制及少年事件處理法第42條第5項、第6項之規定，持續強化司法與行政之網絡連結，建立「一主責、多協力」的分工模式，全方位承接住每個非行少年，以協助其調整環境、自我健全成長。