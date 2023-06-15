實用！Google Pixel手機7功能推送　神預測充電習慣、自動降震度

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可以使用語音讓 Pixel 手機上的 Google 助理開啟緊急分享功能，或是開啟特定時間範圍的安全檢查，讓你在外更加安心。舉例來說，想要在晚上出門跑步時，可以說出：「Ok Google，設定30分鐘的安全檢查。」如果你在設定的時間到達後，沒有回應安排好的安全檢查，系統就會通知你的緊急聯絡人，並分享你的即時位置給對方。
📍行車更加安全有保障
Google從 2019 年就在在 Pixel 手機上推出車禍偵測功能，協助使用者的駕駛安全。現在，透過全新功能更新，當使用者遭遇嚴重車禍時，Pixel 上的車禍偵測除了會通知緊急服務外，還會跟手機中所設定的緊急聯絡人分享使用者的即時位置和通話狀態。
📍微小細節也能在影片中清晰呈現
Pixel 7 Pro 的微距對焦現在也可以用於影片，讓用戶可以更近距離聚焦在微小的事物上，像是蝴蝶展開翅膀或是隨著風搖擺的花瓣細節，都能清晰拍攝 。
📍設定拍照更加輕鬆
Pixel 6 與之後的 Pixel 機型將可以支援更輕鬆的拍攝時間設定。使用者在設定 3 或 10 秒的拍攝時間後，只要對著鏡頭舉起手掌，就可以開啟倒數計時器，節省在裝置與拍攝畫面中跑來跑去的設定流程。
📍更聰明的震動與觸覺回饋
當手機偵測到處於桌子或堅硬平坦的表面上的時候，Pixel 6a 和 Pixel 7a 將可以自動調整並降低震動與觸覺回饋的強度。
📍更符合使用習慣的自動調節充電
自動調節充電功能現在能夠透過 Google AI 來協助延長 Pixel 的電池壽命。當你為手機接上電源的時候，這項新功能將會根據充電習慣，預測這次是否為長時間充電，並在預期拔除電源的一小時前慢速充電至 100% 。
📍透過自訂桌布來增添個人化風格
Pixel 6 與之後的 Pixel 機型可以透過全新的電影動態桌布，用全新方式重溫與親朋好友共享的美好回憶。透過 AI 技術，Pixel 可以把 2D 桌布相片轉換為動態 3D 場景。除此之外，還可以混合搭配超過4000個表情符號與各式圖案和顏色，建立符合自己個性與心情的動態桌布。