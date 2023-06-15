誠品社區創新店雙北再拓點　萬華店試營運、淡水店7月開幕

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誠品指出，為滿足社區居民閱讀需求，誠品社區創新店不斷調整腳步，今年預計開展5到6家新店點，從最初規畫的百坪以內擴展至近120坪，單店書籍數量大幅擴增10倍、達萬冊以上，其中又以廣受社區居民喜愛的童書、語言學習類擴增最多，心靈療癒、飲食文化等主題選書相當豐富。居民也可透過店內虛擬貨架或誠品APP，一鍵連結至全台書目最豐富的誠品線上，挑選百萬種中、英、日文書籍和選品。
而為了讓藝文更貼近居民生活，萬華萬大店的餐飲空間「TEA ROOM」，除了有美味的餐點外，還可欣賞獨立出版插畫家Dabibi最新繪本作品「白月夢王國」。Dabibi於捷克留學期間燃起對獨立刊物出版的熱情，曾出版「小小的聲音」、「星子的光」等多本繪本，期待透過筆下童趣的線條色彩，搭配如夢一般柔軟卻有力量的文字療癒讀者，現場展出的畫作也提供讀者選購。
另外，誠品「24X24燦爛相傳」計畫每週選定台灣北中南一家書店24小時不打烊，緊鄰林口長庚醫院的誠品生活時光林口文化店，是首家嘗試24小時不打烊的社區店，6月17日將特別規劃親子讀書會、印花樂設計手作體驗、戶外魔術與造型氣球表演等活動，邀請社區居民一同來享受寶貴親子時光。
緊接著座落於雲林歷史建築「合同廳舍」的虎尾店，接棒6月24日也24小時不打烊，將結合地方文化策畫戲說虎尾故事、布袋戲立體手偶DIY、街區導覽逛早市等體驗活動與講座，呈現小鎮書店獨有的人文風情。亞東醫院店則於6月30日晝夜不休息，將於書店、醫院大廳、院內兒童閱覽遊戲室、兒科門診等候區等空間舉辦音樂饗宴、說故事、街頭藝人氣球互動表演等活動，盼為醫護和民眾提供24小時療癒時光。