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賴清德率黨工上性平課　提醒黨內沒做到「追蹤、輔導」需加強

▲賴清德今日率領黨務主管上性平課程，聽完課程後認為黨內沒做到的是「追蹤和輔導」，這部分要再加強。（圖／民進黨提供）
▲賴清德今日率領黨務主管上性平課程，聽完課程後認為黨內沒做到的是「追蹤和輔導」，這部分要再加強。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨面對黨內接連而來的性平事件，近日來陸續邀請婦女暨性別團體討論性騷擾申訴機制改善，並辦理黨工的性平教育課程，主席賴清德今（15）日也率領黨務主管共同參與課程並進行相關討論。課程過後賴清德也說明，強調黨內處理性平是嚴肅面對、沒有大局為重的問題，另方面希望建立更性別友善的職場環境，也坦言黨內沒做到的就是「追蹤和輔導」的部分，提醒這部分要再加強。

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賴清德在課程後向黨務主管說明，首先民進黨面對黨內的性平事件，是嚴肅面對、沒有大局為重的問題，而且積極處理。一方面是要保護受害的同仁，而另方面也希望因此建立一個更性別友善的職場環境，同時若能夠跟社會共同合作，在社會上建立一個更性平友善的環境，這也是民進黨應該要努力的。

賴清德說，上述這幾個目標也都在持續進行當中，包括幾個性平的案子，已經由主席室主任周威佑、副祕書長楊懿珊及性平部主任李晏榕，三個小組已經都完成調查，也會進入性騷擾申訴處理委員會。

賴清德說，黨內也已進行連續3場性平教育課程，至於在建立一個更友善的環境部分，立法院將在臨時會修法，換句話說，民進黨沒有迴避，作為政黨，以更積極的態度面對這次的性平事件。

賴清德也提到授課老師黃嘉韻，有感而發的是，她遭遇到了性平事件改變了一生，如果沒有遭遇到這個事情，可以想見是一個不一樣的人生。而黃嘉韻所提供的建議，跟黨內目前做的改善方向，很大程度是一致的。

賴清德說，黃嘉韻提了五個做法，首先是一定要立案調查，李晏榕也補充，並不是當事人要不要的問題，一旦知悉就一定要立案調查。第二，就是糾正和補救。第三就是對受害者給予保護並且提供心理諮商。第四點就是ㄧ旦確定為性騷擾事件，要公佈處理以昭公信，最後還要對雙方當事人追蹤輔導，避免情況再度發生。

賴清德指出，黨內沒做到的就是「追蹤和輔導」的部分，這個要再加強。而且要注意講課的內容是「受害者跟加害者都要追蹤輔導」，這有一點是對加害者的教育，讓他知道不對，以後不要再發生，而不是單純的懲罰。這部分也就是行為人要接受性平教育，這也是一種輔導教育，或是建設性的教育，避免再度發生。

賴清德說，黨內提供首先是「擴大申訴管道」、第二「秉持零容忍原則」、第三「建立一個未來更加友善的工作環境」，努力這三個原則，最後也請李晏榕把性平教育課程整理成性平課程上網，未來主管、新進員工或地方黨部新進同仁，都可以透過線上來進行性平教育課程。

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