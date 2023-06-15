快訊／北韓罕見「晚間射彈」！疑不滿美韓大規模陸空實彈軍演
美韓近期舉行大規模聯合軍演，南韓聯合參謀本部稍早指出，北韓在當地時間15日晚間朝東海發射了彈道飛彈，就連日本《NHK》也報導稱海上保安廳已經請往來的船隻注意，目前韓國軍方正在針對飛彈型號與飛行距離展開詳細調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》報導，稍早北韓朝東海方向發射一枚彈道飛彈，此前北韓國防發言人透過官媒已表達對於美韓聯合軍演的不滿，此次行為被視為又一次對雙方演習行為的挑釁。距離上一次北韓發射導彈是在今年4月13日，當時北韓發射了一枚「新型固體燃料」洲際彈道飛彈火星－18型。
美韓軍方在2023年6月12日至16日舉行聯合軍事演習「聯合配送演習」（Combined Distribution Exercise，簡稱CDEx），這次演習不僅規模創下歷史之最，更是2017年之後時隔六年再度舉行的此次國家級演訓，旨在紀念韓軍建軍75週年以及韓美結盟70週年。
演訓期間出動將餘6百架軍機，例如韓國的F-35A隱形戰機、美軍F-16戰機、灰鷹無人機等，並有將近2500多名官兵共同參訓。報導指出，本次演習將展現美韓之間的後勤補給能力。