慢性傷口難照護！　南市醫「傷口整合治療中心」提升照護品質

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傷口整合治療中心 改善病友生活品質台南市立醫院院長蔡良敏表示，考量慢性傷口的病人需求增加，病人與家屬可能會面臨漫長的傷口照顧、看診、手術等困境，成立「傷口整合治療中心」，以跨團隊整合服務，提升傷口治療與照護品質，減少傷口惡化、反覆入院治療的情況，改善個案及家屬的生活品質。
長期臥床需清創 避免傷口續惡化88歲魏阿嬤因病長期臥床導致尾骶骨右側髖骨多處壓傷，平日有居家服務員協助沐浴及基本清潔，近半年因壓傷多次住院進行清創手術，反覆出入院，家屬也感到疲累不堪。
因病情需要出院時帶有管路，而由居家護理所收案，加上壓傷仍需要持續照護，故轉介「傷口整合治療中心」，由整形外科王仁鐸醫師共同訪視，並指導服務員照護注意事項，避免傷口惡化，降低反覆入院治療機率。
居家整合醫療 提升臨床照護品質台南市立醫院長照課蔡育真課長表示，以往個案出院後主要的醫療照護會仰賴居家護理，近年來推動居家整合醫療，提供以病人為中心之整合照護，強化醫療照護資源連結轉介，提供基本門診服務、傷口評估、治療策略評估、治療安排、衛教諮詢、居家護理等整合性服務。針對不方便出門的個案，提供視訊看診，先評估傷口狀況，減少傷口惡化、反覆入院治療的情況。
此外，透過照護識能的推廣與提升，居家服務員除協助個案起居之外，也能提高傷口照護的敏感度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58169
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