印尼雅萬高鐵8月通車遭質疑　學者稱「政治考量」

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連接印尼首都雅加達與爪哇島另一大城萬隆（Bandung）的雅萬高鐵，全線共142.3公里，是中國「一帶一路」計畫指標工程。雅萬高鐵原訂2019年完工，但因疫情及土地糾紛而延至2023年通車。
「印尼中國高鐵公司」昨天向美都新聞網（medcom.id）指出，雅萬高鐵8月開始試營運，10月才會正式載客投入商業運營。許多民眾向中央社表示，期待雅萬高鐵通車。他們說，象徵印尼更加進步，因為使用了新的技術，更為創新，另外也能讓需要常到萬隆的雅加達人更省時間。
另一民眾婷達（Dinda）則說：「雅萬高鐵很棒，可以避開塞車，對雅加達的上班族來說，這項建設很好。」
雖然大部分的印尼人都期待雅萬高鐵通車，但也有人仍認為，雅萬高鐵並非必要工程。上班族喬菲娜（Jofina）就說，雅加達與萬隆間有許多交通工具可以選擇，興建雅萬高鐵的效益不高。她也質疑雅萬高鐵能否如期通車，並說，印尼很多交通工程的完工日期都會延宕。
另外，有運輸專家則對高鐵急於通車感到擔憂。印尼交通協會（MTI）觀察員阿迪特雅（Aditya Dwi Laksana）日前向「雅加達郵報」（Jakarta Post）表示，8月通車是項艱難任務，因為許多印尼員工屆時仍未準備到位。他露透，雅萬高鐵早期營運階段將由中國人操作。該訊息已獲印尼交通部證實。
阿迪特雅說，高鐵的駕駛到今年7月時可能已接受約5個月的訓練，但根據規範應共要進行8個月的嚴謹訓練才能培養成有駕駛經驗的員工，達到10萬公里的駕駛里程數。至於駕駛經驗不足的員工則需兩倍的訓練時間，也就是16個月。
據阿迪特雅表示，雅萬高鐵的駕駛2月底開始進行訓練，因此到8月通車時，他們僅有6個月的高鐵駕駛經驗，因此雅萬高鐵早期營運階段將會以中國人為主。他說：「現在的問題是何時才能讓我們（印尼）的人操作列車，這是完全不確定的。」
印尼政府一再強調8月會順利通車，有政治學者向中央社分析說，背後有政治考量。
印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）向中央社表示，政府將不顧成本及代價實現雅萬高鐵8月通車的承諾，因為印尼明年將舉行總統大選，現任總統佐科威（Joko Widodo）將雅萬高鐵視為他的其中一項政治遺產，因此必定會盡全力完成通車目標。
他說：「（通車）有政治動機，因為這個政績能讓佐科威所支持的繼任者獲得支持。」
他補充，印尼政府必須確保雅萬高鐵在營運一段時間後，技術轉移至印尼員工，讓印尼人全面營運，否則將影響民眾對政府的觀感。
另外，有關雅萬高鐵的預算成本不斷增加，許多印尼媒體及民眾也對此提出質疑。喬菲娜向中央社說，她擔憂雅萬高鐵工程可能導致印尼陷入債務陷阱，並說：「不知道未來要怎麼去處理這些（欠中國）的債務，希望政府能更關注這個問題。」
政治分析家瓦西斯托表示，印尼政府在吸引外資上得更加謹慎，像是中國起初所提供的建設工程所規劃的預算可能很低，但隨著工程開始後預算增加，現在政府已學到經驗，社會也高度關注，因此「政府在吸引外資時，必須更為小心，特別是來自中國的投資」。
印尼和中國4月就雅萬高鐵成本超支數字達成協議，金額達到12億美元（約新台幣365億元）。中國當年以保證無須印尼政府出資或擔保，如今因為高鐵造價飆漲，印尼政府也被迫投入預算。（編輯：高照芬）1120615