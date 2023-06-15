女志工控蹭臉、性暗示　陳柏惟公開道歉：我沒資格當候選人

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名女志工表示，自己曾是陳柏惟支持者，20歲起持續當了2年志工。有次吃飯聚會她搭陳柏惟的7人座便車，陳柏惟下車時用他的左臉蹭女志工右臉，在耳邊用氣音說「掰掰」，當時她全身起雞皮疙瘩，但告訴自己，或許是他喝多了不曉得自己在幹嘛、不要想太多。
但之後陳柏惟被罷免、轉往電視台主持政論節目，某次在綠營某政治人物競總成立大會後，陳柏惟再次邀她搭便車上台北，卻在車上大談代理孕母話題，「等我哪天想生小孩再問你」、「找妳當我的代理孕母啊！」還說按摩可以助興、「妳哪天想學按摩再跟我說啦！我幫你出錢讓你學」。
女志工說，她還是單純支持者時曾遭遇職場性騷擾，當時陳柏惟私訊說「我可以直接去店裡問有沒有監視器」，她很感動也很感激，認為他是一個剛正不阿、值得信任的人。
但後來即使是偶然閒聊，陳柏惟也會迸出幾句略帶性暗示的話語，像「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」「我都忘了妳告人性騷擾很有經驗。」女志工說「我沒有想過我最信任的人，後來會拿我的傷口當作笑話來揶揄。」最近她看了《人選之人》、網路的貼文，內心不適感全都出現了，原來她不是不在意，而是勉強自己不要去在意。她想跟當時的自己道歉，「是我太在意他人的看法，卻忽略了自己內心的感受」。
陳柏惟今（15）日晚間在粉專貼出道歉文，表示兩人於2019年選舉時認識，女志工後來擔任他的球隊行政工作，卻在職場被性騷擾，他們決定開除該名球員，「幫她解決性騷擾的困境後，我當然不可能願意成為對她性騷擾的加害者。但是造成對方不舒服，的確是我該負起的責任。」
陳柏惟在粉專說「無論我是否有這樣的動機，造成不舒服是事實。在這件事情上，我傷害支持者對我的期待與信任，我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人。不管是女志工還是社會各界與親友，因此受到連累與傷害者，我都非常抱歉。關於性平方面，我的確有所不足，深刻反省，日後會更謹慎仔細。」
最後陳柏惟表示，謝謝女志工願意說出來，讓他知道自己不對的地方，很抱歉言詞相處的拿捏不恰當，讓女志工產生不舒服，深刻反省是他唯一能做的事。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110