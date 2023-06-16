多貓家庭放飯像戰爭？他巧手造出「貓咪一蘭拉麵店」 貓奴全服了
有些民眾養了貓之後，家裡的毛茸茸生物也隨著時間開始「增加」，最終成為多貓家庭。但這些家中有好幾位主子的貓奴們，放飯時間就是他們最難熬的一段時間，因為「貓咪大戰爭」常常上演。不過在日本，就有超狂飼主想出辦法，建造出「貓版一蘭拉麵店」，解決這一問題。
記者潘毅/綜合報導
日本推主「猫は液体」（@jirosan77）家中飼養六隻英國短毛貓，雖然六貓日常中感情很好，但在放飯時光還是常常出現爭執。此時他便臨機一動，動手製作「貓版一蘭拉麵店」的放飯區，神還原竹簾及個人用餐隔間。
而實際使用後，也成功讓貓咪們專注在自己的盤子內，也不再出現爭食的情況，影片曝光獲得2萬多名網友盛讚，紛紛跪求製作教學「主人的手藝超強」、「我家也想要有這個一蘭拉麵店」。
過去貓行為獸醫師林子軒，也曾對多貓家庭的放飯問題進行深入解析「貓是孤獨的美食家。在眾多貓科動物裡面，只有獅子喜歡共餐。由於每隻貓吃飯的方式、節奏都不同，有的是狼吞虎嚥，有的則是一餐分成好幾次慢慢吃。對絕大多數的貓科動物而言，多貓的飯局是非常有壓力的一件事情」。
他因此建議多貓家庭可以先針對強勢的貓先放飯，而家裡較弱勢，或是有特殊飲食需求的貓，你可以把牠們帶至其他房間、特定藏身處，或是適當的高處(例如某張僅可容納一貓的桌椅上)來用餐，讓這些貓可以安靜不受打擾地用餐。