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【減重專輯】減肥藥別亂吃！合法減肥藥只有3類　醫師提醒減肥產品9注意事項

【減重專輯】減肥藥別亂吃！合法減肥藥只有3類　醫師提醒減肥產品9注意事項
【減重專輯】減肥藥別亂吃！合法減肥藥只有3類　醫師提醒減肥產品9注意事項

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】減肥變瘦是許多人的目標，有些人想靠藥物、手術等進行減重。但市面上有各式各樣的減肥藥，也有許多保健食品宣稱有減肥效果，到底有哪些是合法的？又要符合哪些條件，醫師才會建議使用呢？臺北醫院副院長暨體重管理中心外科醫師歐亮宏來解答！

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3大類合法減肥藥　排脂、抑制食慾

所謂的「合法減肥藥」是什麼？歐亮宏副院長表示，這牽扯到有沒有衛福部或國外食品藥物管理局（如：FDA）的許可，如果有拿到藥證又沒有「藥品仿單標示外使用（Off-Label Use）」的話，大概可以分為以下3大類減肥藥物：

  1. 排脂藥：
抑制小腸內的脂肪酶，讓脂肪在小腸中不容易變成小分子，使脂肪較不會被吸收。合法排脂類藥物包含Orlistat、羅氏鮮Xenical等。

歐亮宏副院長提到，有肥胖問題又有便秘情形的病人非常適合使用，因為它有利便、排便作用，不過必須要注意，如果服用過量或長期使用，脂溶性維生素會無法吸收，造成脂溶性維生素A、D、E、K缺乏。

  1. 腸泌素類似藥（GLP-1 agonist）：
當人進食後，小腸會分泌腸泌素，其中一種腸泌素就是GLP-1，可以降低胃排空速度、抑制食慾等。而腸泌素類似藥，就是一個類似腸胃荷爾蒙的藥物，可以產生作用抑制食慾，讓腸胃道覺得已經有足夠的食物。

這類藥物本來是在新陳代謝科，使用在第二型糖尿病控制血糖的一種藥品。目前有口服、針劑，而針劑就是現在俗稱的「瘦瘦針」。合法腸泌素類似藥包含瑞倍適Semaglutide、善纖達Liraglutide等。

  1. 抗憂鬱劑與戒斷症候群複方藥
這類複方藥指的是Contrave康纖芙，本來是一個抗憂鬱劑與戒斷症候群的複方藥，但使用這藥物後也可以抑制食慾。

2類人符合適應症　減肥藥物使用9注意事項

民眾若要使用上述三類藥物進行減重，醫師會根據衛福部提供的適應症，並了解病人的體型、體重、生活型態等，經過評估後才會建議使用藥物。歐亮宏副院長指出，衛福部提供的適應症包含以下2條件：

  1. 身體質量指數（BMI）大於30
  2. BMI大於27且合併代謝症候群、高血糖、高血壓、高血脂等代謝問題
不過，減肥藥雖然吃了會有效果，但仍要注意飲食、運動，而且藥物的取得途徑也要注意，尤其現在市面上很多保健品宣稱有減肥效果，在這些產品、藥品的使用上，歐亮宏副院長提醒以下注意事項：

  • 合法減肥藥品須經過醫師處方，藥局不會販售
  • 藥局販售的減重燃脂產品，基本上都屬於食品類，減肥保健食品只要經食藥署、衛生局等認可就可上市使用，但效果、副作用等都有待商榷
  • 有些商品參雜中藥成分，這些複方藥使用上要格外小心，須詢問藥師
  • 使用一般藥物（如：甲狀腺素、抗利尿劑）的副作用來控制體重並不好，短期效果雖然明顯，但長期來說其實對身體是種慢性傷害
  • 任何藥物標示都要清楚，且使用時都要了解藥物取得途徑、藥物作用、副作用等
  • 3類合法減肥藥物都屬於自費藥物，無健保給付
  • 3類合法減肥藥物大部分要使用1－2個月以上才有效果
  • 3類合法減肥藥物都建議短期使用，2－3個月後就要停藥
  • 除了使用藥物外，生活、飲食都要改變，避免停藥後復胖
歐亮宏副院長表示，常有BMI大約20初且身材不錯的民眾，尋求體重控制、減重，通常醫師會建議運動、飲食或生活作息調整等較健康保守的模式，循序漸進進，若效果不佳才會適度使用藥物。

而現在許多醫療院所都有協助體重控制的單位，由醫師、營養師等組成，歐亮宏副院長建議，民眾若有相關需求，應尋求專業評估，再經過醫師處方使用藥物。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58201

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