照顧失智母「除了忍耐沒別的」 謝祖武：只求睡個好覺
謝祖武今（15）日擔任成人尿布品牌活動大使，出席記者會探討失智與照護議題，謝祖武的93歲媽媽罹患失智症8年，今年3月過世，謝祖武透露失智其中一個狀況是患者易怒，子女「除了忍耐沒有別的」，當時怎麼調劑壓力？謝祖武說：「讓工作勞累忘記這一切，那時候只求累到爆，睡個深沉好覺，隔天起床再面對。」
記者羅凌筠/台北報導
謝祖武提及，媽媽晚年行動不能自理，忍不住頻尿、想上洗手間，選對好的產品，主要是想幫長者拾回尊嚴，他還透露：「母親晚年擦澡都是太太來，畢竟男女有別，女生穿著習慣不一樣，太太會主動說『我來』，把我換下來。我請教過醫生，為什麼媽媽要太太不要我？可能媽媽記得的最後一個人是太太，我太太自己也驚訝媽媽認得她，我跟太太說恭喜妳，妳是好媳婦。」
聊到演藝圈性騷擾的時事，謝祖武說：「身為專業演員要分清楚公私，最重要是拍之前有良好溝通，演情侶、夫妻一定會有一些親密戲，我會先問『可以碰妳的手、碰妳的肩膀嗎』，得到允許我才敢做，對方覺得不好我就停，演戲不是只有一種方式，有時候不需要碰到對方也能演好它。」
許傑輝倍受爭議的「集體呻吟」表演課，與性騷擾界線曖昧，謝祖武說：「我在學校學的沒有包括這些，要學發聲、喜怒哀樂、肢體延展，不記得有（呻吟）這Part，我太老了，有點跟不上時代。」