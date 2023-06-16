巷仔內／「#MeToo」大浪沖向台灣　每個人都很重要

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不妨把「#MeToo」運動看成一種接力，受害者說「我也是」，接過棒子，繼續講述出自己的故事。如果願意接力的人不多，運動本身很快就會失去能量。相反，如果一個一個不斷有人接過棒子，即使個別來看每人只是跑了一小段距離，加總起來，也能成為翻轉的力量。
而且「#MeToo」真的是一場接力。2017年，因為好萊塢金牌製片人哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）的性侵案，「MeToo」成為社群媒體上廣為流傳的關鍵字。但早在2006年，社運人士伯克（Tarana Burke）就提出「MeToo」，並且以「MeToo」為名，籌拍了一部替性侵受害女性發聲的紀錄片。
不光是那些被大家熟知的名字，伯克或是莎米蘭諾（Alyssa Milano），而是每一個參與其中的人，一棒接一棒，串起了這股力量。這股力量不限於特定地區，也不限於女性，這股力量源自於傳遞，源自於分享，源自於接力。
在韓國「#MeToo」標誌性事件，2020年首爾市長朴元淳性醜聞自殺案中，控訴朴元淳性騷擾的女秘書，被討厭她的人封為「逼死市長的女人」。女秘書說在最困難的時候，她收到金智恩的鼓勵，金智恩是2018年控訴忠清南道知事安熙正性侵的女秘書，而金智恩說，自己也曾從伊藤詩織那獲得啟發，伊藤詩織2017年控訴遭到男記者性侵，是日本「#MeToo」的代表人物之一。這些受害者一棒接一棒，不僅說出各自的故事，並且織出一張接住彼此的網。
台劇《人選之人─造浪者》被公認是這波台灣「#MeToo」的導火線，然而《人選之人─造浪者》，何嘗不是近年台劇革命的一個接力者，如果沒有之前的一部部熱門台劇，像是《她和她的她》與《俗女養成記》，根源於社會脈動，與觀眾產生情感共鳴與聯繫，也不會有《人選之人─造浪者》的蔚為風潮。
把「#MeToo」看成一種接力，我們就不會因為自覺渺小，而感到對這一切無能無力。每個人都可以接過棒子，跑上一段。哪怕只是在辦公室，當你聽到不舒服的性別笑話，立即表達反感，說不定也會成為別人的人生中，一小股給予支持的力量。
「#MeToo」，關於詮釋
在性騷案中，很多時候客觀事實容易釐清，但主觀感受卻難以標準化。加害者經常主張，事情是有感情基礎的合意行為。而在兩方各說各話的情況下，如何詮釋便成為戰場。
哈維溫斯坦說自己經常與來試鏡的女演員發生性行為，是因為對方來之前就別有居心，想要通過與自己產生情感連結，進而獲得在好萊塢出頭的優勢。在溫斯坦的詮釋中，不是他掠奪了這些女演員，反而是女演員掠奪了他。而在《紐約時報》記者鍥而不捨追出真相之前，溫斯坦的詮釋，恐怕是很多人心中相信的版本。年輕女演員藉著獻身攀上金牌製片人的高枝，這故事還真的挺容易產生熟悉感。
而在安熙正與金智恩的性侵案中，安熙正的辯護律師，則是將兩人的關係詮釋為不倫。秘書金智恩加班到深夜，變成是安熙正迷妹不捨得離開老闆的追星行為，兩人發生關係後，金智恩仍繼續工作，則被詮釋為合意感情的鐵證。一審法官甚至相信了安熙正團隊的詮釋，判他無罪，案件差點就要朝秘書愛上老闆的桃色戀發展，幸好後續二、三審法官撥亂反正。
因為重點在於詮釋，所以每個人都要很小心。你自己腦中的刻板印象，很可能就決定了你對事件的看法。因為重點在於詮釋，所以讓被害者發聲很重要。很多時候我們相信或不相信，不是因為有多少證據，純粹是因為誰講話大聲。
客觀發生的事實只有一個，但主觀的詮釋卻有很多種。這也成為有人擔心，「#MeToo」會走向失控，走向獵巫的原因。其中的界線確實很難拿捏，但無論如何，從哈維溫斯坦與安熙正的案例中，可以看見社會長久以來習慣了有權勢的加害者的詮釋版本，如今受害者藉著「#MeToo」終於奪回詮釋權，不會因為她們的身份地位遠不如加害者，就沒人在意她們的詮釋，這是極具意義的。
台灣「#MeToo」的巨浪仍是現在進行式。不知道明天又會是誰，成為最新的頭版人物。關於「#MeToo」有太多可以說的，最終選擇聚焦在接力與詮釋，是因為想突顯出，每一個人都可以很重要。你的詮釋很重要，你接過棒子跑了一小段很重要。所謂更好、更平等的社會，最終仍須靠每一個人參與。我們身處在浪中，但別忘了，我們同時也是組成浪的一分子。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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