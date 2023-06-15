「藥」不得！桃市府16日啟動6歲以下幼童公費抽血檢驗

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張善政表示，相關檢驗費用將由市府吸收，首波啟動公費抽血檢驗的醫院包括林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處、聯新國際醫院、沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、臺北榮民總醫院桃園分院等七家醫院。
市府表示，相關事件發生後，教育局與衛生局隨即聯合查核該連鎖幼兒園用藥情形，初步並未發現不當餵藥情形;另外，衛生局也至全市醫療院所、藥局及動物診所內查核「苯巴比妥(Phenobarbital)」相關管制藥品，防止管制藥品流於非法使用。
市府指出，為強化管制藥品管理，衛生局每年皆進行藥商及醫事機構之管制藥品實地稽核，防止管制藥品流於非法使用，此次稽查重點為醫師開立處方箋合理性、民眾領藥頻次、藥局是否依處方調劑、藥品購入來源及流向等各項環節查核，截至今日已查核441家，目前稽查結果未發現有流向不明或異常情形，如查有不法，一定會依法嚴辦。
市府表示，此次疑似不當餵藥事件雖不是發生在桃園，但市長仍相當重視，除了要求相關單位審慎以對，並且持續進行相關稽查之外，為了安定父母親不安的心情，以最快的速度跨局處研擬對策並盤點資源，自明日起啟動公費抽血檢驗，當民眾最堅強的後盾。
市府再次強調，為守護孩子的健康，未來若出現類似情事，桃園市政府將採取兩大措施：一、當事教師不得於桃園幼兒園任職；二、勒令該幼兒園停業，以保障兒童權益，也請桃園各公私立幼兒園能藉此事件而有所警惕，若經查獲務必嚴懲絕不寬貸。此外，市府也會儘速實施托嬰中心監視影像雲端儲存系統，讓家長能放心將孩子送托。