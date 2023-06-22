全明星辯論會／凱莉狂噴18禁話題掀高潮！製作人B2：會把關
《全明星辯論會》主打是台灣第一個辯論大型綜藝節目，邀請的18位選手來自不同領域，每個人表達風格不同，白隊的脫口秀演員凱莉言詞大膽，經常以18禁話題舉例，通常辯論中途就會無預警「開車」，讓全場驚聲尖叫，掀起節目高潮，她笑稱擔心有些尺度不能在電視上播出，不知道自己的畫面會不會被剪光。涉及政治類、限制級話題能否播出，製作人B2則老神在在，表示絕對會嚴格把關。
記者江芷稜/台北報導
《全明星辯論會》拿到文化部補助700萬元，每集製作費超過百萬，節目宗旨是要以辯論方式培養思考能力，不過選手們戰前叫陣、文思群湧之際，難免會擦槍走火，製作單位並沒有特別限制選手話題，偶爾就會有18禁話題，如果刻意避免又怕影響選手表達風格，如何剪輯把關尺度非常重要。
身兼《小姐不熙娣》的製作人，對於節目頻頻因爆料引起爭議，B2認為，談話性節目邀請藝人是來分享生活經驗，與主持人對談時難免會激盪出火花，這就是節目有趣之處，並非刻意用爆料吸睛，不過，製作人覺得不妥之處，會加以消音、剪輯，後製上做好把關，才能保護藝人。選手言論不受限，B2坐鎮攝影棚觀看錄製，經常被逗得哈哈大笑。
辯論對台灣綜藝節目來說，是一個較陌生的議題，主持人陶晶瑩抱持樂觀看法，她認為製作單位下足功夫，事前準備充足，「《全明星辯論會》是一個滿縝密的節目，我們請教很多辯論高手，專門挑選生活化的議題討論，比如『看到兩個好朋友的其中一人出軌，要不要告訴她』這種辯題，不會太刻意去限制選手，讓他們自由發揮，結果第一集送去給文化部看一刀未剪，回饋非常不錯」。
她看好《辯論會》能引導觀眾審思慎辨，「我們要講道理、引經據典，節目非常好看，讓觀眾稍微深思做人處事之道，很有教育意義，親子一起觀看都沒問題，裡面有幾位走比較險、比較偏的路線，我會比較擔心，但如果能夠變成現象集節目，讓大家一起辯論，引起全民辯論風潮，會是一個非常新穎的潮流」。