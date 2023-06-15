又傳晶片竊密！美商應材控告中資公司藉「大量挖角」竊取專利技術
晶片領域的競爭已經從商業角逐，晉升至國際外交甚至區域安全領域，為此各大半導體廠商對於自家機密的保護也在近年來更加重視。美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）日前就控告了一家有中資背景的競爭對手「Mattson」，在14個月內大量挖角人才，秘密轉讓半導體設備設計機密等。
國際中心楊智傑／綜合報導
《彭博社》報導指出，專門生產全球半導體製造設備的供應商應用材料正控告加州一家在被北京屹唐盛龍半導體投資中心收購的競爭對手—馬特森科技。應材的控告文件指出，他們發現這間具有中資背景的公司在短短一年多的時間裡，挖角17位應材最資深的員工們，包括一名資深的部門經理與多位研究人員。
應材在一份聲明中強調，公司正在「大力保護」其智慧財產權，並在2022年就對馬特森科技與最近離職員工提告。該公司指出，最新離職的這位員工提供了他們發現間諜活動的具體證據，其中被竊的文件內涵不少應材商業機密和專利技術，另外也有不少技術性資料，這使馬特森科技掌握多年的競爭優勢。
報導指出，這名被控告的員工賴燦峰（音譯）承認將前公司資料上傳至個人帳戶，但強調只是想「保留成就」當作紀念，然而應材在訴訟文件上詳實記載該名員工先是在2022年2月接受馬特森科技的工作機會，而後便試著將訊息下載到自己的USB，失敗後便轉而改用電子郵件將大量訊息發送給自己。