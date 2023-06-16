補班日不減肥！全家「霜淇淋買1送1」來了　大杯拿鐵也買1送1

限5天！7-11芒果雪糕買1送1　全家「拿鐵、可樂」都半價

▲超商本周優惠來了，7-11芒果雪糕、冰淇淋大福買1送1；全家祭出燕麥奶拿鐵、可樂半價優惠。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠來了，7-11芒果雪糕、冰淇淋大福買1送1；全家祭出燕麥奶拿鐵、可樂半價優惠。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文/綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11今（16）日起至6月20日限時五天開跑，愛吃冰的民眾有福了，7-11祭出桂冠芒果煉乳雪糕買1送1，還有桂冠冰淇淋大福（芝麻／花生）也是買1送1，最低23元開吃。除此之外，日本7PREMIUM蜜糖地瓜則是買2送1，相當於6.7折。

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▲7-11門市6月16日至6月20日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市6月16日至6月20日推出限時優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至6月18日前，只有1款商品買一送一，比菲多益生菌軟糖平均15元。其他大多是「加10元多1件」，越高單價越划算，首推士力架花生巧克力，4入裝原價65元，換算下來，單入平均9元。杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力雪糕原價45元，加10元多1件後，平均單支28元，約是6.1折。

▲全家會員優惠自即日起至6月18日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至6月18日前。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時周末登場，今（16）起周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。現煮飲品有燕麥奶拿鐵（65元）、仙女珍珠醇奶茶（65元）都是買1送1；此外，百事可樂600ml平均18元、Cheers氣泡水500ml平均15元、阿奇儂×鮮乳坊白巧戀乳雪糕平均20元。

▲全家「康康五」6月16日至6月18日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」6月16日至6月18日限時登場。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即起至6月18日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周僅7大項目推優惠，折扣幅度最低是買1送1的利口樂潤喉糖，平均單包23元；樂法職人手作飲料第2件10元，平均單罐25元，相當於6.3折。

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
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