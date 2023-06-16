快對身份證！「0、3、5」中1碼手搖飲買一送一 端午咖啡也買1送1
周六補班日不憂鬱，又有手搖飲店買一送一。從桃園在地起家的「林三茶研所」，慶祝成立5周年，明（17）日起限時兩天，只要身份證字號對中「0、3、5」任一碼，就可享7款招牌飲品買1送1。「奎克咖啡」也因應端午連假祭出買1送1，冰滴、手沖咖啡半價開喝。
記者黃韻文/綜合報導
目前在全台已有6間門市的「林三茶研所」，慶祝成立5周年，6月17日、6月18日限時兩天，下午2點至晚上7點，只要身份證字號對中「0、3、5」任一碼，7款招牌飲品享買1送1，每人每天限購1組（2杯），售完為止。
◾買1送1品項：
1、松柏嶺四季青（35元）
2、 烈日火山紅茶（35元）
3、橙心橙意水果茶（70元）
4、雙料奶茶（中杯50元／大杯60元）
5、林三冬瓜茶（50元）
6、原汁原味泰奶加小芋圓（70元）
7、黃金烏龍奶蓋（65元）
端午連假即將到來，奎克咖啡在6月22日至6月25日連續4天，推出咖啡系列飲品買1送1限定好康，到《黑浮國際餐飲 》App領取優惠票券，享外帶「酷玩冰滴／手沖咖啡／經典義式」買1送1。其中包括熱銷萬杯的雲朵奶蓋拿鐵，快把握優惠時段喝起來。