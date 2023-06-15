習近平70歲大壽！傳選「帝王御用寺廟」慶生　蒲亭金正恩紛紛祝賀

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首先是北韓領導人金正恩向他致電發送賀電，並委請北韓駐中國大使將祝壽花籃轉交出去，盛讚他讓中國共產黨的威信進一步提高，「中國的綜合國力和國際地位得到了極大的增強。」；曾贈送俄羅斯冰淇淋、寫著「六六大順」生日蛋糕給習近平的蒲亭，也在今天向習近平發賀電，祝賀他「親密的朋友」生日快樂。
另外根據美國自由亞洲電台（RFA）報導，曾經是中國明、清兩朝被視為皇家祝壽重要場所的北京萬壽寺，座落其腹地內的北京藝術博物館恰巧在6月14日和15日兩天閉館，館方僅在6月11日發布公告稱，「因承擔重要活動保障任務」，因此將於14日關閉常設展展廳、15日閉館，引發外界猜測這就是為中共領導人內部祝壽的遐想。
報導引述中國時事評論家林保華的說法，稱近年來習近平有意將自己的形象塑造成超越毛澤東的偉大人物，除了想要「收復失土，完成中華民族偉大復興」的目標外，仿效滿清時代的皇帝如康熙、乾隆，前往萬壽寺過生日是非常有可能的。
除了政壇以外，法國《國際信札》評論也提到，熱愛足球的習近平收到另一個賀禮就是足球名將梅西（Lionel Messi）近日抵達北京進行的友誼賽。評論內認為，選在6月15日絕不是偶然，單純是因為這一天是習近平70歲生日。
與此同時，國際社會上也有不少重要人物打算挑這個時間訪中，例如微軟聯合創辦人比爾蓋茲就被外界盛傳16日將與他會晤。另外，重啟訪中行程的美國國務卿布林肯也選在同天造訪，不過目前仍未有消息指出兩人將在北京碰面。