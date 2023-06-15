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習近平70歲大壽！傳選「帝王御用寺廟」慶生　蒲亭金正恩紛紛祝賀

▲中國國家主席習近平15日迎接70歲生日，包含北韓金正恩、俄羅斯蒲亭都向他發表了賀電。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平15日迎接70歲生日，包含北韓金正恩、俄羅斯蒲亭都向他發表了賀電。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

6月15日過生日的中國國家主席習近平，今年不僅收到北韓最高領導人金正恩、俄羅斯總統蒲亭的賀電，分析人士還稱習近平可能前往明清帝王「做壽御用寺廟」的北京萬壽寺慶生，就連法國媒體也稱阿根廷超級球星梅西訪中是中國體壇幫習近平祝壽。

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依照中共慣例，官方一向不為最高領導人公開祝壽，這是因為毛澤東曾在1949年的七屆二中全會上制定「不祝壽、不送禮、少敬酒、不拍掌」等規矩，幾乎中共歷任領導人都「遵守」這個規矩，媒體發布關於國家領導人生日消息也成為大忌。今年滿70歲的中國國家主席習近平同樣低調不大肆宣揚，不過習近平「國際友人」們的祝賀則是不曾缺席。

首先是北韓領導人金正恩向他致電發送賀電，並委請北韓駐中國大使將祝壽花籃轉交出去，盛讚他讓中國共產黨的威信進一步提高，「中國的綜合國力和國際地位得到了極大的增強。」；曾贈送俄羅斯冰淇淋、寫著「六六大順」生日蛋糕給習近平的蒲亭，也在今天向習近平發賀電，祝賀他「親密的朋友」生日快樂。

另外根據美國自由亞洲電台（RFA）報導，曾經是中國明、清兩朝被視為皇家祝壽重要場所的北京萬壽寺，座落其腹地內的北京藝術博物館恰巧在6月14日和15日兩天閉館，館方僅在6月11日發布公告稱，「因承擔重要活動保障任務」，因此將於14日關閉常設展展廳、15日閉館，引發外界猜測這就是為中共領導人內部祝壽的遐想。

報導引述中國時事評論家林保華的說法，稱近年來習近平有意將自己的形象塑造成超越毛澤東的偉大人物，除了想要「收復失土，完成中華民族偉大復興」的目標外，仿效滿清時代的皇帝如康熙、乾隆，前往萬壽寺過生日是非常有可能的。

除了政壇以外，法國《國際信札》評論也提到，熱愛足球的習近平收到另一個賀禮就是足球名將梅西（Lionel Messi）近日抵達北京進行的友誼賽。評論內認為，選在6月15日絕不是偶然，單純是因為這一天是習近平70歲生日。

與此同時，國際社會上也有不少重要人物打算挑這個時間訪中，例如微軟聯合創辦人比爾蓋茲就被外界盛傳16日將與他會晤。另外，重啟訪中行程的美國國務卿布林肯也選在同天造訪，不過目前仍未有消息指出兩人將在北京碰面。

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