中職／明星賽百位女孩球迷搶票、系統癱瘓 中職與業者嚴陣以待
去年睽違兩年中華職棒明星賽重新恢復舉辦，雖然全球運動明星賽熱度逐年下滑，但中華職棒聯盟去年邀集百位女孩啦啦隊同樂、大咖藝人接力演唱、網紅參與戰技項目等精心策劃下，票房逆勢成長、開出紅盤，更在開放預售時吸引大量球迷湧入購票，造成售票機台及系統完全癱瘓。因此聯盟宣布「為讓球迷能夠順利購買明星賽門票，全家售票系統通知關閉並暫停售票，進行系統修正」，也引來數千則留言痛罵售票系統規劃不力，業者也頻頻致歉，花了兩天時間才完全修復，並且賠償球迷100元超商禮券。
記者吳政紘/綜合報導
今年2023台灣精品中華職棒明星賽預計在19日公布售票資訊，預期今年票房將延續去年熱潮，中華職棒聯盟除了更換售票系統業者，也要求業者務必嚴不能再重蹈去年售票癱瘓的狀況。
前兩年受到疫情影響而停辦，去年明星賽的成功，已經成為球迷朋友最期待的年度盛事，除了中華隊與明星隊的頂尖對決、令人血脈賁張的全壘打大賽、連續兩天超大咖藝人嘉賓在開場及中場的接力演出，以及史上最大陣仗啦啦隊女孩組成的超大髮香區，場內外豐富多元的活動，去年明星賽兩日分別吸引15,888人與11,600人進場，盛況空前。