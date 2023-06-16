日台共榮首長聯盟成員拜會日相　盼制訂日台關係法

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在與岸田會談時，宮元首先陳述陳情書的概要。他表示，日本政府展現堅決的態度是很重要的，台灣在世界上是最親日的國家，儘管現在常聽到有關台灣有事（兩岸衝突）的言論，但在日本國內卻感受不到迫切感。美國有一部台灣關係法做為法律依據，日本與台灣之間現在很需要這樣的法律，期待以首相岸田為核心，出力制訂這樣的法律。
距離台灣最近的沖繩縣與那國島所在的與那國町長糸數健一和沖繩縣石垣市長中山義隆今天隨同宮元拜會岸田，兩人向岸田具體說明對於台灣有事的擔憂。岸田也很熱心傾聽其他地方首長的陳述。最後，聯盟幹事長、埼玉縣本庄市長吉田信解向岸田表示，希望岸田能確實瀏覽陳請書的內容。
根據聯盟事務局轉述，接獲陳請書後，岸田表示，台灣是共享自由、民主、法治、人權等基本價值觀，有著緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴、也是重要的友人。雖然與國家層級、政府層級有關的事務很重要，但考慮到國際性的關係的話，基本是民間交流、地方交流。
岸田認為，自治體交流在維持重要的夥伴關係方面是很重要的，地方首長們成立聯盟進行活動，具有重大的意義。
他還說，今後該如何看待與台灣的重要關係，在國際局勢不斷變化之中，一定要思考如何做才行。聯盟的提案是認為要加強日台關係的話，需有法律依據，但這不是說說就能做得到的事，將嚴正看待聯盟的提案，這是政府，尤其是執政黨自民黨須好好思考的課題。
聯盟提出的陳請書記載，對於日本政府有以下的請求，包括1.請推動日台之間法律的整備（暫稱「日台關係法」的制訂）。2.為了不使中國引發台灣有事，在安全保障方面，國際社會及日美台有必要密切合作。3.對於中國不當干涉尖閣諸島（釣魚台列嶼）等一連串霸權行動（含核武威脅在內），要求政府堅決因應。
日台共榮首長聯盟於2021年12月23日在東京舉行成立大會。聯盟發起人代表是宮元陸，成立之初有127名日本地方首長參加。當天，日本前首相安倍晉三發賀電，當時的自民黨政調會長、現任經濟安保大臣高市早苗、日華議員懇談會會長古屋圭司、日華議員懇談會事務局長木原稔等親自出席致賀。（編輯：林治平）1120615