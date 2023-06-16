不是玩玩在撩你！揭開12星座「動真心」表現：開始喜歡了

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對於牡羊來說，如果他肯什麼事情都找你分享，那絕對不是只想要撩你而已。而是他真真切切把你當成世界的中心，什麼事情都想和你訴說，哪怕他跟你說的事你都不了解，但他還是很迫切想要你參與他的人生，這樣的牡羊絕對不是玩玩，而是真心喜歡上你了。
🟡金牛座
金牛很少會去撩一個人，老實的個性要講句甜言蜜語根本要命。但是，對於喜歡的人他們一向大方，尤其是他捨得在你身上花錢。如果一個小氣鬼願意買東西給你，就不是單純撩妹而已。
🟡雙子座
熱情的雙子，對待任何人都熱情掃射，但是面對喜歡的人他們會退卻，不清楚自己的心意時不會冒然行動，但一但確定後，一定會出擊、會各種撩你，是真心的撩一個自己喜歡的人。
🟡巨蟹座
巨蟹喜歡平淡的生活，能低調就低調。當他為你張揚放肆一次，絕對要好好珍惜。他可能會想要給你一次驚喜，所以從聲勢浩大的表白開始，千萬別覺得他是在開玩笑，巨蟹一旦決定的事，就不是玩笑、而是認真，對你絕對不是玩玩而已。
🟡獅子座
別看獅子座總是很高調霸氣，有時也會讓人懷疑他的認真。但是一旦愛了的獅子，卻願意在愛情裡成為手下敗將，當然不是怕你，是因為他喜歡你。所以無所謂輸給你，因為不想傷害你，所以總是委屈自己讓著你。
🟡處女座
明明對任何事都很吹毛求疵，但是偏偏對你什麼都能包容。雖然處女座不太會去撩一個人，但是在他的行動上卻已證明一切，可以感受到他的溫柔和體貼，這樣的處女對你絕對是認真的。
🟡天秤座
看起來需要被保護的天秤，竟然會變成是你無所不在的守護者，在你最需要的時候出現，為你遮風擋雨，排憂解難。總是被誤會花心的天秤，其實並不是眾人所想的花心，這樣的他百分之百是對你上心了。
🟡天蠍座
雖然天蠍平常很冷漠，流露出一股讓人無法靠近的氣流，但是面對喜歡的人360度大轉變，冷漠的他會對你出乎意料的熱情，甚至對你的事都很上心，通常是真心喜歡上你了。
🟡射手座
情場高手的射手，身旁異性朋友很多，他們很會撩人，但是撩人也會看對象。面對喜歡的人才會撩，甚至他在朋友圈對你當眾表白，其實也是在自斷後路，宣佈有主，
代價這麼大，還不相信他對你認真了？
🟡魔羯座
魔羯真的是一個不會撩人的星座，甚至想要他說句甜言蜜語，可以等到哪天他吃錯藥的時候。但是，他喜歡你，你的所有特質在他眼裡都是那麼有魅力，
連你自認不如人的缺點，在嚴格的魔羯眼裡也都變成了優點。
🟡水瓶座
對於總是喜歡把好感當成愛情的水瓶來說，的確經常給某個異性火熱的追求，之後又漫不經心地抽離，毫髮無傷如同局外人。不過，他的好感最多維持3個月左右，超過這個時間點還能對你念念不忘、死纏爛打，那就是真愛，不是玩玩的。
🟡雙魚座
多情的雙魚看似對每個人都可以放感情，那是因為他們是感性的星座，對每個人都可以很好，但當他想要拉你進他的朋友圈裡，已經充分說明你在他心目中的位置，感性的雙魚是在感情界裡混大的，他不會想讓自己在圈子裡臭名天下，因此這時候的他絕對不是玩玩，而是認真。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。