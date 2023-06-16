影音／Jokic改變心意了！金塊冠軍遊行超嗨　他改口：我想留下來

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「我們在工作中取得了成功，我們贏得了比賽，這是一種很特別的感覺。但正如我之前所說，這不是全世界。我贏了，或者說我們贏了，但這仍然不是世界上最重要的事情，還有很多我喜歡做的事情。這很正常，畢竟沒有人會喜歡他的工作．．．若有人說他們喜歡，那他們在說謊。」Jokic此前受訪時說，自己在家鄉有一個賽馬活動，怕趕不回去參加，因此才歸心似箭。
不過在今天的遊行中，隨著球迷的熱情參與，Jokic也被那種情緒所感染，在輪到他發表冠軍感言時，現場球迷高呼「MVP」，直到他示意大家停下來時，那種聲音才停止。
「大家都知道，我說過不想留下來參加游行，但我現在超級想留下來的！」Jokic表示，這是自己一生中最美好的一天。另外，以防你們擔心——他沒有丟掉自己的FMVP獎盃，它就金光閃閃的擺在一旁。
而穿著一件印有奧布萊恩金盃、並且寫著他在G1戰勝湖人後說的名言：「Put that in your pipe and smoke it.（不管你喜歡與否都要接受！）」的金塊主帥Michael Malone，則是帶著醉意稱：「Jokic之所以沒在今年拿到MVP，是因為那些評選者不想投票給他！」
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