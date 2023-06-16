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被爆於韓國濟州島設「祕密警察署」！中國領事館嗆：無中生有

▲近日有韓國媒體聲稱，發現中國於韓國設立的祕密警察署，地點就在濟州島。中韓關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日有韓國媒體聲稱，發現中國於韓國設立的祕密警察署，地點就在濟州島。中韓關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

有關中國政府在海外設立祕密警察組織一事，去年底開始引發國際關注，並在歐洲、美國、加拿大等地被陸續揭發，涉嫌以社區中心、同鄉會等名義設置，實際上卻被用來恐嚇或騷擾當地反對北京的華裔人士。近日更有韓國媒體踢爆，中國在韓國境內的秘密警察設施，疑似就在濟州島，當局已經著手調查。

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綜合韓媒報導，韓國濟州市一棟廢棄飯店，被認為很可能是中國祕密警察的據點，該建築的所有權於2011年首次轉到中國籍人士名下，去年登記為法人所有，而該法人理事姓名為中文。

雖然飯店看起來廢棄已有一段時間，且相關人士在新冠疫情爆發前就已離境，不過韓國政府仍著手調查這間飯店過去是否曾涉及不法，包含遣返在韓中國居民等「非官方」領事事務。

對此，中國駐濟州總領事館則透過微信公眾號發出聲明，怒批韓媒報導毫無事實依據，完全是無中生有、蓄意炒作，根本就不存在所謂的秘密警察署，中方對此表達強烈不滿和堅決反對。

該總領館並指出，中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權，與韓國警方、檢方多年來已建立密切的溝通管道，保持高水平的雙邊合作，敦促韓國個別媒體，應基於客觀公正立場報導涉華內容，立即停止不負責任的報導並消除不良影響。

中國近年「戰狼外交」風格頗受國際議論，不只是祕密警察署這類機構是否存在的問題，其外交人員亦多次在公開場合發表激進言論。上個月加拿大剛驅逐1位中國外交官，因他試圖恐嚇加國國會議員莊文浩（Michael Chong）和其在香港的親屬，被加國列為不受歡迎人物；還有中國駐法大使盧沙野否定「前蘇聯國家」主權地位與「克里米亞歸屬烏克蘭」的說法也引發輿論譁然；中國駐韓大使邢海明日前批評韓國外交政策過度親美、「賭中國輸的人今後一定會後悔」一事，也引來韓國外交部強烈抗議，韓國總統尹錫悅更質疑邢海明「是否真的想促進兩國交流」。

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