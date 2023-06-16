被爆於韓國濟州島設「祕密警察署」！中國領事館嗆：無中生有

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雖然飯店看起來廢棄已有一段時間，且相關人士在新冠疫情爆發前就已離境，不過韓國政府仍著手調查這間飯店過去是否曾涉及不法，包含遣返在韓中國居民等「非官方」領事事務。
對此，中國駐濟州總領事館則透過微信公眾號發出聲明，怒批韓媒報導毫無事實依據，完全是無中生有、蓄意炒作，根本就不存在所謂的秘密警察署，中方對此表達強烈不滿和堅決反對。
該總領館並指出，中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國司法主權，與韓國警方、檢方多年來已建立密切的溝通管道，保持高水平的雙邊合作，敦促韓國個別媒體，應基於客觀公正立場報導涉華內容，立即停止不負責任的報導並消除不良影響。
中國近年「戰狼外交」風格頗受國際議論，不只是祕密警察署這類機構是否存在的問題，其外交人員亦多次在公開場合發表激進言論。上個月加拿大剛驅逐1位中國外交官，因他試圖恐嚇加國國會議員莊文浩（Michael Chong）和其在香港的親屬，被加國列為不受歡迎人物；還有中國駐法大使盧沙野否定「前蘇聯國家」主權地位與「克里米亞歸屬烏克蘭」的說法也引發輿論譁然；中國駐韓大使邢海明日前批評韓國外交政策過度親美、「賭中國輸的人今後一定會後悔」一事，也引來韓國外交部強烈抗議，韓國總統尹錫悅更質疑邢海明「是否真的想促進兩國交流」。