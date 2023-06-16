影音／金塊主帥大開「詹皇退休」玩笑　被媒體冷落他們用奪冠回應

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Malone於體育評論員Pat McAfee的節目上，藉機嘲諷了湖人和James一番。當McAfee問及前者如何及看待媒體對待金塊的方式時，他幽默回應道：「談到湖人隊，我想讓你們知道現在有一個突發新聞：我考慮退休了！」
兩位節目主持人也很快聽懂了笑話，並且笑成了一團，之後McAfee也開玩笑地回應說他們將會把焦點從「金塊隊奪冠」轉移到談論「金塊總教練退休」的討論上。
在西區決賽被金塊橫掃之後，沮喪的James曾經在賽後採訪上暗示自己可能會考慮退休，不過外界普遍認為他會續戰下一個賽季的可能性很大。
而在今天的冠軍遊行上，Malone穿著一件印有奧布萊恩金盃、並且上面寫著他在G1戰勝湖人後說的名言：「Put that in your pipe and smoke it.（不管你喜歡與否都要接受！）」的T恤，在冠軍遊行上完全釋放自己的情緒，基本上主持了整個冠軍演講、帶動了現場所有人的氣氛，還放話要完成連霸。
帶著醉意以及奪冠的興奮之情，Malone表示球隊還沒有完成所有工作，「慶祝冠軍的日子真是太棒了，但旅程還沒有結束，我們非常貪心，我們要再拿一個寶貝！」
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